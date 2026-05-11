Νέα παρέμβαση για τα ζητήματα του τομέα ενέργειας, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τις κρίσιμες υποδομές ηλεκτροπαραγωγής πραγματοποίησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ, ζητώντας άμεση προώθηση της αναβάθμισης του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν ότι οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στις 30 Απριλίου 2026 επιβεβαιώνουν, όπως σημειώνουν, τη διαχρονική θέση της ΑΗΚ για την ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης της Δεκέλειας ως δεύτερου σημείου ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα.

Οι συντεχνίες τονίζουν ότι η αναγκαιότητα αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί σε δηλώσεις, αλλά να κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως το Υπουργείο, η ΡΑΕΚ και ο ΔΣΜΚ, από τους οποίους αναμένουν άμεση τοποθέτηση για συμπόρευση και υλοποίηση της απόφασης. Υπενθυμίζουν, παράλληλα, ότι σχετική απόφαση είχε ληφθεί από το αρμόδιο υπουργείο πριν από τρία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια «πολεμήθηκε» και περιθωριοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, παρά τα εμπόδια, η ΑΗΚ Παραγωγή προχωρεί στην αναβάθμιση του σταθμού, με στόχο την αντικατάσταση παλαιών μονάδων και τη διασφάλιση της επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού.

Οι συντεχνίες εκφράζουν έκπληξη για την αναφορά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε επιχορήγηση ή χορηγία για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής στη Δεκέλεια, αποδίδοντάς την σε ελλιπή ενημέρωση από το Υπουργείο. Όπως αναφέρουν, οι εργαζόμενοι δεν ζήτησαν επιχορήγηση, αλλά δίκαιη και ορθολογική κατανομή του κόστους σε όλους τους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι δεν πρέπει να εξαιρούνται «οι εκλεκτοί πελάτες των ιδιωτών», ενώ οι συντεχνίες κατηγορούν ιδιωτικά συμφέροντα ότι επιδιώκουν την αύξηση των υπερκερδών τους. Παράλληλα, αναφέρουν ότι η εγκατάσταση μονάδας πλήρως συνδυασμένου κύκλου, με μακροχρόνια απόσβεση από όλο το φάσμα της αγοράς χωρίς εξαιρέσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Οι οργανώσεις ασκούν κριτική στον Υπουργό Ενέργειας, αναφέροντας ότι το προηγούμενο διάστημα διέθεσε χρόνο για συναντήσεις με συνδέσμους ιδιωτικών συμφερόντων, τους οποίους χαρακτηρίζουν πρωταγωνιστές σε καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση της Δεκέλειας.

Παρά τη δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα στον τομέα ενέργειας, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι δεν διαπιστώνουν πρόοδο. Υποστηρίζουν ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν ασχολήθηκε με όσα το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τεχνοκράτες της ΑΗΚ έθεσαν για τη διόρθωση στρεβλώσεων στον τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πρόταση για αποζημιώσεις της περίσσειας ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, την οποία, όπως σημειώνουν, ο υπουργός επιχείρησε να προωθήσει κατά τη μοναδική επίσκεψή του στην ΑΗΚ. Οι συντεχνίες προαναγγέλλουν ότι θα επανέλθουν για τις συνέπειες του θέματος σε επόμενη ανακοίνωσή τους.

Οι οργανώσεις κάνουν λόγο για δραματική κατάσταση στον τομέα ηλεκτρισμού, με ορατό, όπως υποστηρίζουν, τον κίνδυνο ολικής σβέσης. Παράλληλα, επικρίνουν την επαναφορά της συζήτησης για την έλευση φυσικού αερίου, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο τελικά θα εισαχθεί στην Κύπρο.

Ακόμη και αν επιτευχθεί η έλευση φυσικού αερίου το 2028, όπως δηλώνει ο υπουργός, οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση των μονάδων 1, 2 και 3 στο Βασιλικό σε λειτουργία, τόσο για την επάρκεια του συστήματος όσο και ως στρατηγική εφεδρεία με εναλλακτικό καύσιμο.

Καταλήγοντας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ εκφράζουν την ελπίδα ότι οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στις μονάδες του Βασιλικού δεν θα τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης από το κράτος, ενώ σημειώνουν ότι θα επανέλθουν για τα θέματα που προκύπτουν από πρόσφατα δημοσιεύματα.