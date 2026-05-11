Η Blackstone συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη Skroutz από τη CVC Capital Partners, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά και τοποθετούμενη σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Η συμφωνία αφορά την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ελληνικής online marketplace πλατφόρμας από το CVC Capital Partners Fund VII. Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής και το ακριβές ποσοστό που μεταβιβάζεται δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, πρόσωπα με γνώση της συναλλαγής ανέφεραν ότι η αποτίμηση για το 100% της Skroutz ανέρχεται στα €635 εκατ., συμπεριλαμβανομένου του χρέους της εταιρείας. Το CVC είχε αποκτήσει το 2020 ποσοστό 45% στη Skroutz.

Οι ιδρυτές της εταιρείας θα διαθέσουν μέρος της συμμετοχής τους στο πλαίσιο της συναλλαγής, διατηρώντας ωστόσο ποσοστό στην εταιρεία και παραμένοντας ενεργοί στη διοίκησή της. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η Skroutz ιδρύθηκε το 2005 και έχει εξελιχθεί από πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στο μεγαλύτερο online marketplace στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Blackstone, η πλατφόρμα προσφέρει περισσότερα από 26 εκατ. προϊόντα από περίπου 9.000 συνεργάτες σε 2,5 εκατ. ενεργούς χρήστες.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από την ελληνική αγορά, εδραιώνοντας παρουσία στην Κύπρο και, πιο πρόσφατα, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, η Skroutz έχει αναπτύξει ιδιόκτητο δίκτυο μεταφορών και αποθηκών, προσφέροντας υπηρεσίες courier, fulfilment και αποθήκευσης, ενώ δραστηριοποιείται και σε αδειοδοτημένες fintech υπηρεσίες, καθώς και στον τομέα του retail media.

Η Blackstone αναφέρει ότι η επένδυση θα στηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή επέκταση της Skroutz. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο Alexander Walsh, Senior Managing Director της Blackstone, δήλωσε ότι η επένδυση αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις πλατφόρμες online αγορών, καθώς η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη αναμένεται να συνεχίσει να οδηγεί σε ουσιαστική ανάπτυξη.

Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Χατζηγεωργίου και η ομάδα της Skroutz έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή πλατφόρμα με αναγνωρίσιμο brand, η οποία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει την αναπτυξιακή ευκαιρία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Άλεξ Φωτακίδης, Managing Partner και Επικεφαλής της CVC στην Ελλάδα, δήλωσε ότι η CVC είναι περήφανη για όσα πέτυχε η Skroutz κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Όπως σημείωσε, μαζί με τους ιδρυτές και τη διοικητική ομάδα έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, στις δυνατότητες ανάπτυξης των εμπόρων και στην εμπειρία του καταναλωτή, οδηγώντας τη Skroutz από πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στο κορυφαίο marketplace στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Skroutz. Ευχαρίστησε τη CVC για τη στήριξη των τελευταίων έξι ετών και σημείωσε ότι η συνεργασία με τη Blackstone μπορεί να επιταχύνει το επόμενο στάδιο καινοτομίας και ανάπτυξης της εταιρείας.

Η Blackstone διαθέτει ιστορικό επενδύσεων σε ψηφιακές καταναλωτικές επιχειρήσεις και πλατφόρμες αγορών, μεταξύ των οποίων η Adevinta, η μεγαλύτερη πλατφόρμα μικρών αγγελιών στον κόσμο, και η Property Finder, κορυφαία πλατφόρμα ακινήτων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Blackstone στην Ελλάδα. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ήδη η Hotel Investment Partners, η οποία διαθέτει ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και η Fraport Greece, που διαχειρίζεται περιφερειακά αεροδρόμια σε προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και η Κρήτη.

Από την πλευρά της, η CVC συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μεγάλων private equity funds που επένδυσαν δυναμικά στην ελληνική αγορά, στηρίζοντας εταιρείες όπως η Hellenic Healthcare Group, η Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ.

Η είσοδος της CVC στη Skroutz το 2020 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τον μετασχηματισμό της εταιρείας και του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου. Η αρχική επένδυση έγινε μέσω μειοψηφικής συμμετοχής 45%, σε μια εταιρεία με αποτίμηση περίπου €250 εκατ. και κύκλο εργασιών περίπου €30 εκατ.

Σε ορίζοντα εξαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ο κύκλος εργασιών της Skroutz αυξήθηκε κατά περίπου 400%, φθάνοντας τα €150 εκατ., ενώ η αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον κοντά στα €650 εκατ.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς για διεθνείς επενδυτές, σε μια περίοδο κατά την οποία η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει χαμηλότερη από τη Δυτική Ευρώπη, δημιουργώντας σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα που αντιμετώπιζε έντονη επιφυλακτικότητα από τους επενδυτές σε παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.