Η Αστυνομία εντόπισε τη Δευτέρα μια σορό σε χωράφι, στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου, κοντά στο Πραιτώρι. Διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε 79χρονο που είχε καταχωρηθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές είχαν εντοπίσει όχημα που ανήκει σε ηλικιωμένο πρόσωπο και από την Κυριακή διεξάγονταν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του, τόσο με πεζούς όσο και με χρήση drones με θερμική κάμερα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των σημερινών ερευνών, με την συμμετοχή ελικοπτέρου και ανιχνευτικών σκύλων, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν μια σορό σε ανοιχτό χώρο, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει σε 79χρονο που είχε καταχωρηθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου. Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί για την διενέργεια νενομισμένης νεκροτομής που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Οι οικείοι του είναι ενήμεροι.

ΚΥΠΕ