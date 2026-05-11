Στη σύλληψη μίας γυναίκας Ρομά προχώρησαν πριν από λίγο αστυνομικοί στο Δροσερό Ξάνθης, μετά τον εντοπισμό νεκρού νεογέννητου βρέφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φέρεται να γέννησε το παιδί μόνη της και το εγκατέλειψε σε παλιό οίκημα του χωριού.

Προς το παρόν, δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν το βρέφος γεννήθηκε ζωντανό και η ίδια το εγκατέλειψε με αποτέλεσμα να πεθάνει ή εάν το γέννησε νεκρό, κάτι που αναμένεται να πιστοποιηθεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει χρόνια σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας και οι συγγενείς της, την αναζητούσαν τις τελευταίες ώρες, καθώς τα ίχνη της είχαν χαθεί.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες και έφτασαν στο σημείο αντικρίζοντας το μακάβριο εύρημα, ενώ ελάχιστα λεπτά αργότερα προχώρησαν στην προσαγωγή και τελικά στη σύλληψη της νεαρής μητέρας του.

Αυτήν την ώρα η μητέρα δίνει κατάθεση σχετικά με το τι συνέβη στο νεογέννητο παιδί της και πώς αυτό κατέληξε νεκρό.

Επιτόπου βρίσκονται αστυνομικοί της σήμανσης για να συγκεντρώσουν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται ο πατέρας και άλλα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

