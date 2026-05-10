Καθοριστική αναφορικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν 30χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του, χαρακτηρίζεται η μαρτυρία ενός εκ των παιδιών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο τοπικός Τύπος, η μαρτυρία ενός εκ των παιδιών της οικογένειας επιβαρύνει τη θέση του πατέρα, ωστόσο όπως επισημαίνεται αφού «επιστρατευτεί» και παιδοψυχολόγος, θα συνεκτιμηθεί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι ένας 30χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα τεσσάρων παιδιών, ενώ μέσα στο όχημα επέβαιναν τα τρία ανήλικα παιδιά τους, 2,5 μηνών, 4 ετών και 7 ετών. Το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Το θύμα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο ΠαΓΝΗ, ενώ ο 30χρονος αντιμετωπίζοντας κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν κομμάτι-κομμάτι της υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας. «Κλειδί» χαρακτηρίζεται η κατάθεση της 28χρονης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εφόσον βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της και είναι σε θέση να επικοινωνήσει.

Τι είπε ο 30χρονος στις Αρχές

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο ισχυρισμός που προβάλλει ο 30χρονος ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, είναι ότι ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η 28χρονη πετάχτηκε στο οδόστρωμα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το cretalive.gr το ζευγάρι με τα τρία παιδιά αναχωρεί από το σπίτι της οικογένειας στις 17:20 του Σαββάτου. Επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, προκειμένου να μεταβούν σε κατάστημα εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Στις 5.42 ο 30χρονος καλεί στο τηλέφωνο την πεθερά του και φέρεται να την ενημερώνει, ότι είχαν ατύχημα. Η γυναίκα εμφανώς ανήσυχη φεύγει με τον γιο της για να πάνε να τους βρουν και να δουν τι είχε συμβεί.

Τους εντοπίζουν σε απόσταση μόλις 500 μ. από το σπίτι της οικογένειας. Δηλαδή 20 περίπου λεπτά από την ώρα που αναχώρησαν έκαναν απόσταση μόλις μισού χιλιομέτρου.

Ο 30χρονος το δικαιολόγησε, υποστηρίζοντας ότι επέστρεφαν στο σπίτι καθώς είχαν ξεχάσει πράγματα του μωρού. Η 28χρονη ήταν πεσμένη στο έδαφος. Το μισό σώμα ήταν στο οδόστρωμα, το άλλο μισό στα χόρτα. Η περιοχή εκεί είναι αγροτική και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Το όχημα του 30χρονου, είχε ζημιές με τον προφυλακτήρα να έχει πέσει. Αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στην χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα της κλούβας εντοπίζονται δαχτυλιές από αίμα, ενώ αιμάτινα ίχνη και μάλιστα αρκετά υπάρχουν και στην πίσω πλευρά της κλούβας.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο μέσο μεταδίδει πως σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2026.

