Την πρόθεσή του να οδηγήσει το Ισραήλ σε σταδιακή απεξάρτηση από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια μέσα στην επόμενη δεκαετία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του αμερικανικού δικτύου CBS, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να κινηθεί προς μεγαλύτερη αυτάρκεια στον τομέα της άμυνας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι στόχος του είναι να «μηδενιστεί» το οικονομικό σκέλος της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για επαναπροσδιορισμό της οικονομικής σχέσης των δύο χωρών.

«Θέλω να μειώσω στο μηδέν την αμερικανική οικονομική στήριξη, το χρηματοδοτικό κομμάτι της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί να περιμένει το επόμενο αμερικανικό Κογκρέσο για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told 60 Minutes that Israel hopes to eventually end its dependence on U.S. military aid, saying, “It’s time we weaned ourselves from the remaining military support.” pic.twitter.com/194NnKiZos May 10, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ενώ η συμφωνία που βρίσκεται σε ισχύ προβλέπει συνολική αμερικανική ενίσχυση ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο 2018-2028.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η υποστήριξη προς το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζει σημάδια κάμψης μετά τον πόλεμο στη Γάζα που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, το 60% των Αμερικανών ενηλίκων έχει αρνητική εικόνα για το Ισραήλ, ενώ το 59% δηλώνει ότι έχει μικρή ή καθόλου εμπιστοσύνη στον Νετανιάχου ως προς τη διαχείριση διεθνών ζητημάτων. Και τα δύο ποσοστά αυξήθηκαν κατά επτά μονάδες σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέδωσε τη φθορά της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ στην επιρροή των κοινωνικών δικτύων, λέγοντας ότι η επιδείνωση της στήριξης «συσχετίζεται σχεδόν 100% με τη γεωμετρική άνοδο των social media». Υποστήριξε ακόμη ότι ορισμένες χώρες, τις οποίες δεν κατονόμασε, «χειραγώγησαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που «έβλαψε σοβαρά» το Ισραήλ, διευκρινίζοντας πάντως ότι ο ίδιος δεν υποστηρίζει τη λογοκρισία.

Netanyahu says social media is responsible for declining support for Israel among young Americans, claiming foreign countries use “bot farms” to undermine “American sympathy for Israel.” pic.twitter.com/vkUjhDTShZ May 10, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νετανιάχου απέφυγε να αποκαλύψει στρατιωτικά σχέδια ή χρονοδιαγράμματα σχετικά με το Ιράν, ωστόσο αναφέρθηκε στις πιθανές εξελίξεις σε περίπτωση αποδυνάμωσης ή ανατροπής της ιρανικής ηγεσίας.

«Αν αυτό το καθεστώς αποδυναμωθεί ή πιθανώς ανατραπεί, τότε θα είναι το τέλος της Χεζμπολάχ, το τέλος της Χαμάς και πιθανότατα το τέλος των Χούθι, επειδή θα καταρρεύσει ολόκληρος ο μηχανισμός των τρομοκρατικών δικτύων που δημιούργησε το Ιράν», δήλωσε. Ερωτηθείς αν θεωρεί εφικτή την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, απάντησε: «Είναι πιθανό; Ναι. Είναι εγγυημένο; Όχι».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, λέγοντας ότι πιστεύει πως είναι ζωντανός, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε την ηγεσία μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στις αρχές Μαρτίου. «Νομίζω ότι είναι ζωντανός. Είναι δύσκολο να πει κανείς ποια είναι η κατάστασή του. Έχει απομονωθεί σε κάποιο καταφύγιο ή σε κάποιο μυστικό μέρος», ανέφερε, εκτιμώντας πάντως ότι η επιρροή του είναι μικρότερη από εκείνη που ασκούσε ο προκάτοχός του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε να αναγνωρίζει μέρος της ευθύνης για τις αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τονίζοντας ωστόσο ότι ευθύνη φέρουν «όλοι», από την πολιτική έως τη στρατιωτική και την υπηρεσιακή ηγεσία.

«Ας εξετάσουμε την πολιτική ηγεσία, τη στρατιωτική ηγεσία, την ηγεσία ασφαλείας. Όλοι φέρουν κάποια ευθύνη. Ναι, από την κορυφή, από τον πρωθυπουργό και κάτω», είπε, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την πρότασή του για σύσταση πολιτικά διορισμένης εξεταστικής επιτροπής αντί κρατικής επιτροπής έρευνας.

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ, οι οποίες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει τη συγκρότηση κρατικής επιτροπής έρευνας για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, της πιο αιματηρής ημέρας για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμη ότι το βασικό ερώτημα δεν αφορά μόνο όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, αλλά κυρίως όσα ακολούθησαν μετά από αυτήν. «Ήταν ξεκάθαρα δική μου ευθύνη να βγάλω το Ισραήλ από αυτή τη φρικτή θηλιά θανάτου που είχαν δημιουργήσει οι Ιρανοί γύρω μας. Και το κάναμε συστηματικά και αποφασιστικά, αντιμετωπίζοντας ένα προς ένα τα επτά μέτωπα και αναχαιτίζοντας το κύμα της τρομοκρατίας», ανέφερε.

