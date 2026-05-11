Το κουβάρι του νήματος ξετυλίγει η Αστυνομία γύρω από το σοκαριστικό περιστατικό με οδηγό ο οποίος φέρεται να παρέσυρε 65χρονο πεζό στον αυτοκινητόδρομο, μεταφέροντάς τον πάνω στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου του για απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων την περασμένη Τετάρτη. Όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές κατάφεραν και ταυτοποίησαν τον οδηγό και πλέον έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Όπως ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, μετά την αξιολόγηση μαρτυριών οι Αρχές κατέληξαν στα στοιχεία του υπόπτου και εξασφάλισαν εναντίον του ένταλμα σύλληψης.

Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε και το όχημα ενοικιάσεως που διακρίνεται σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου του οδηγού που παρέσυρε τον 65χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ των κυκλικών κόμβων Ριζοελιάς και Καλού Χωριού, στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από τροχαία σύγκρουση, ο 65χρονος οδηγός πλησίασε το δεύτερο όχημα προκειμένου να γίνει ανταλλαγή στοιχείων.

Λίγο αργότερα, στη σκηνή αφίχθη περιπολικό της Αστυνομίας. Στη συνέχεια, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, βάζοντας σε κίνηση το αυτοκίνητό του.

Ο 65χρονος επιχείρησε να τον σταματήσει, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, ενώ αυτό κινείτο στον αυτοκινητόδρομο. Σε κάποια στιγμή έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος ελαφρά, με μώλωπες και εκδορές. Ο άλλος οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή.