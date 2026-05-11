Στη σύλληψη 3 προσώπων προχώρησε, χθες, η Αστυνομία για επίθεση και τραυματισμό νεαρού στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κατοχής επιθετικού οργάνου και τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία γύρω στις 5:00 το πρωί χθες από 20χρονο ότι, γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, ενώ περπατούσε στη Λεμεσό, σταμάτησε δίπλα του όχημα, από το οποίο αποβιβάστηκαν τρία άγνωστα του πρόσωπα, του επιτέθηκαν και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Μετά την καταγγελία ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει θλάσεις πνεύμονα καθώς επίσης και θλαστικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα τα οποία έτυχαν συρραφής. Ο 20χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται εκτός κινδύνου.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τριών προσώπων, ηλικίας 20, 22, 24 χρόνων, τα οποία συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.