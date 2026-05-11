ΚΑΤΑ την περσινή χρονιά, το 2025, σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, υπήρξαν συνολικά 60 καταδίκες σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο αριθμός αυτός αφορά υποθέσεις, που καταγγέλθηκαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Υπάρχουν προφανώς κι άλλες υποθέσεις, που δεν έχουν καταγγελθεί κι ως εκ τούτου ο αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα στοιχεία, που έχουν παρουσιασθεί, οι εξήντα υποθέσεις αναδεικνύουν ένα φαινόμενο, το οποίο προφανώς απασχολεί, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να αυξηθούν και ενισχυθούν. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι, «πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια υπόθεση που διερευνήθηκε σε βάθος. Υπάρχει συστηματική δουλειά, εξειδίκευση και επαγγελματισμός από τα μέλη της Υ.Δ.Υ.Ε.Π. (Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων), με στόχο να φτάνει κάθε υπόθεση μέχρι το τέλος».

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ, όπως συναφώς αναφέρεται, έχει ως προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων. Κι αυτό γίνεται με τη συνεργασία με τον Οργανισμό Hope For Children CRC Policy Center και το «Σπίτι του Παιδιού», που επιτελούν σημαντική δουλειά σε ό,τι αφορά και αυτό το ζήτημα και ευρύτερα για τα δικαιώματα των παιδιών. Η συνεργασία του κράτους με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς είναι σημαντικός και όπως διαφαίνεται και σε μεγάλο βαθμό και αποτελεσματικός. Και είναι σημαντικός καθώς υπάρχουν κοινοί στόχοι και επιδιώξεις.

ΟΙ κακοποιήσεις παιδιών προφανώς και μπορούν να προληφθούν, φτάνει να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση. Και η συστηματική δουλειά, προσπάθεια είναι συλλογική. Να υπάρξει συστηματική προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι, που είναι πολλοί και αυξάνονται.

ΟΙ παρεμβάσεις των θεσμικών οργάνων του κράτους, των ΜΚΟ γίνονται σε συνδυασμό με τους επιστημονικούς μηχανισμούς. Στόχος να βρίσκονται λύσεις όχι προσωρινές αλλά μόνιμες. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.

Η ΕΥΘΥΝΗ είναι συλλογική. Συλλογική και η προσπάθεια. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να σηκώσει μόνος του το βάρος της διαχείρισης.

ΑΥΤΟ, λοιπόν, που προέχει είναι η προστασία των παιδιών. Κι αυτό γίνεται, αλλά χρειάζονται κι άλλα. Αυτό οφείλει να πράττει η Πολιτεία. Το κράτος, σε μια περίοδο κατά την οποία συναντούμε τόσα περιστατικά κακοποίησης πρέπει να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου, εποπτείας και αποτροπής. Ο ρόλος των υπηρεσιών είναι σημαντικός, όπως ασφαλώς και της οικογένειας ασφαλώς.

ΕΜΕΙΣ δεν στεκόμαστε τους αριθμούς, στις στατιστικές. Αυτό που έχει σημασία είναι η αποτροπή και η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.