Στιγμές τρόμου έζησε άνδρας, ο οποίος βρέθηκε να κρατιέται από το καπό οχήματος εν κινήσει στον αυτοκινητόδρομο, αφού ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με το RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:40 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, όταν ενοικιαζόμενο όχημα, προσέκρουσε στο πίσω μέρος άλλου αυτοκινήτου.

Μετά τη σύγκρουση, δύο πρόσωπα κατέβηκαν από το όχημα για να μιλήσουν με τον οδηγό. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο οδηγός φέρεται να αρνήθηκε να συνεργαστεί, επαναλαμβάνοντας: «Δεν μπορώ να περιμένω, πρέπει να φύγω».

Το θύμα φέρεται να εντόπισε περιπολικό σε απόσταση περίπου 80 μέτρων, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, και προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια. Όταν ο ύποπτος αντιλήφθηκε ότι η Αστυνομία πλησίαζε, φέρεται να επιτάχυνε απότομα.

Εκείνη τη στιγμή, το θύμα στεκόταν μπροστά από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε όταν το όχημα εκκίνησε προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στο καπό.

Ο οδηγός συνέχισε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, ενώ το θύμα κρατιόταν από το όχημα και η Αστυνομία ξεκίνησε καταδίωξη. Ο άνδρας κατάφερε να κρατηθεί για σχεδόν δύο χιλιόμετρα, μέχρι το όχημα να επιβραδύνει στα 30 με 40 χιλιόμετρα την ώρα, κοντά στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού.

Στη συνέχεια, το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου παρέμεινε για έξι ώρες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Έφερε πολλαπλές εκδορές στα χέρια, στα πόδια, στο στήθος και στην πλάτη, καθώς και μώλωπες και πόνους στα πλευρά.