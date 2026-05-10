Αντάξιο των υψηλών προσδοκιών αποδείχθηκε το υπερθέαμα που παρουσίασαν οι Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όπου 80.000 θεατές αποθέωσαν το θρυλικό συγκρότημα, δημιουργώντας ατμόσφαιρα ενθουσιασμού.

Η μεγάλη συναυλία εξελίχθηκε σε μουσικό γεγονός, με το κοινό να συμμετέχει δυναμικά και τους Metallica να επιβεβαιώνουν τη διαχρονική τους θέση στην παγκόσμια rock σκηνή.

Η μεγάλη συναυλία ξεκίνησε στις 6 στο απόγευμα με το συγκρότημα Knocked Loose, που φρόντισε να… ζεστάνει το κοινό για αυτό που θα επακολουθούσε. Μία ώρα μετά, περίπου στις 19:00, στη σκηνή ανέβηκαν οι Gojira, συνεχίζοντας στον ίδιο hrad rock ρυθμό.

Ήταν λίγο μετά τις 20:30 όταν το θρυλικό συγκρότημα των Metallica ανέβηκε στη σκηνή, μέσα σε πανζουρλισμό από τους θεατές.

Το εμβληματικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο, και ξεκίνησε με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε.

Συνέχισαν με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους, ενώ κάποια στιγμή έπαιξαν το συρτάκι του «Ζορμπά» και το «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες!

Η συναυλία των Metallica ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

iefimerida.gr / protothema.gr