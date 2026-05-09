Οι Metallica επέστρεψαν δυναμικά στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, ανεβαίνοντας στη σκηνή του ΟΑΚΑ και ανοίγοντας τη συναυλία τους με το εμβληματικό «Creeping Death», μέσα σε αποθέωση από περίπου 80.000 θεατές που είχαν κατακλύσει το Ολυμπιακό Στάδιο.

Η εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος αναμενόταν να προκαλέσει έναν μουσικό «σεισμό» στο στάδιο, λόγω της έντασης και της παρουσίας χιλιάδων θεατών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δεν αποκλείεται ο «σεισμός» να αποτυπωθεί και κυριολεκτικά, γι’ αυτό και έχει επιστρατευθεί σεισμογράφος για την καταγραφή της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

«Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…» αναφέρει με νόημα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τονίζει ότι παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

«Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως “concert quakes”.

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων

θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

📡 Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:

Realtime Seismic Monitoring (https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/)

Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή

οι Iron Maiden στις 23/05;».

Κατάμεστο το ΟΑΚΑ για την… εκρηκτική βραδιά

Εν τω μεταξύ, μια από τις πιο δυνατές metal βραδιές είναι έχει στηθεί στο ΟΑΚΑ, με τους θρυλικούς Metallica να ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή και να μετατρέπουν το στάδιο σε μια τεράστια, εκκωφαντική αρένα. Το ΟΑΚΑ είναι γεμάτο από χιλιάδες fans που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της χώρας, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια γιορτή του metal. Η ένταση, ο ήχος και η ενέργεια υπόσχονται μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη για χρόνια σε όσους παρακολουθούν από κοντά τη συναυλία.

Η μεγάλη συναυλία ξεκίνησε δυναμικά στις 18:00 από τους Knocked Loose, οι οποίοι ήταν το πρώτο συγκρότημα που ανέβηκε στη σκηνή της εντυπωσιακής παραγωγής που έχει στηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Στις 19:00 τη σκυτάλη πήραν οι Gojira για να ακολουθήσουν οι Metallica στη μεγάλη στιγμή της βραδιάς.

cnn.gr / protothema.gr