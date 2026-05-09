Αιχμές κατά της Ιταλίας άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε δήλωσή του στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

🇺🇸🇮🇹 Trump signals possible U.S. military pullback from Italy.



In an interview with Corriere della Sera, Trump criticized Rome for "not being there" during a critical moment and hinted that American forces could be relocated from Italian bases.

Ο Aμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις».

