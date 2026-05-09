Τον «ασθενή μηδέν» που φέρεται να πυροδότησε την επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο έπλεε στον Ατλαντικό εντόπισαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για τον ορνιθολόγο Λέο Σιλπερούντ.

Ο 70χρονος άνδρας και η 69χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της βρίσκονταν σε ένα πεντάμηνο ταξίδι στη Νότια Αμερική. Αρχικά προσγειώθηκαν στην Αργεντινή στις 27 Νοεμβρίου και ταξίδεψαν στη Χιλή, την Ουρουγουάη και στη συνέχεια επέστρεψαν στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, όπου έκαναν μια μοιραία περιπέτεια παρατήρησης πουλιών.

Το ζευγάρι ζούσε σε ένα μικρό χωριό 3.000 κατοίκων στην Ολλανδία και ταυτοποιήθηκε σε νεκρολογίες που δημοσιεύθηκαν στο μηνιαίο περιοδικό του χωριού τους.

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο

Μία ολόκληρη επιχείρηση έχει ήδη στηθεί από τις ισπανικές Αρχές για την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, όπου εκδηλώθηκε επιδημία χανταϊού, το οποίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια Νησιά την Κυριακή (10/5). Οι αρχές έχουν μελετήσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια με αποτέλεσμα κάποιοι να κάνουν λόγο για επιχείρηση στρατιωτικού τύπου.

Στο πλοίο αρχικά απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο Πράσινο Ακρωτήριο και η άφιξή του στα Κανάρια Νησιά αυτό το Σαββατοκύριακο έχει προκαλέσει αναταραχή στους κατοίκους του, οι οποίοι φοβούνται ότι ο ιός θα εξαπλωθεί και στο νησί παρά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί.

Το πλοίο αναμένεται να εισέλθει στα χωρικά ύδατα των Καναρίων Νήσων τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και να αγκυροβολήσει ακριβώς έξω από το λιμάνι της Γραναδίγια, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Τενερίφης, όπως αναφέρει ο Independent.

Το βιομηχανικό λιμάνι απέχει 13 λεπτά με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο του νησιού, από όπου θα αναχωρούν οι πτήσεις επαναπατρισμού και 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από την εμβληματική τουριστική πόλη Γκραναδίγια ντε Αμπόνα.

«Όλοι θέλουμε οι επιβάτες να επιστρέψουν με ασφάλεια, αλλά ανησυχούμε για το πώς αυτό θα επηρεάσει την υγεία μας και τις επιχειρήσεις μας, οι οποίες εξαρτώνται από τον τουρισμό», λέει η Πατρίσια Φερνάντεζ Μπουένο, 44 ετών, ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενου ακινήτου που ζει στην πόλη.

Το Hondius θα αγκυροβολήσει — όχι θα δέσει — και μικρά σκάφη θα μεταφέρουν επιβάτες στην ξηρά σε ομάδες των πέντε σε μια αποκλεισμένη μικρή περιοχή στο λιμάνι, όπου ειδικά εξοπλισμένα οχήματα θα τους μεταφέρουν απευθείας στο αεροδρόμιο.

Οι Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη και θα παραπεμφθούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκομέζ Ουγιά.

«Οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν από την αυγή, μόλις υπάρξει αρκετό φως ημέρας για να ξεκινήσουν οι εργασίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Αλφόνσο Καμπέγιο.

«Εκτιμούμε, αν και αυτός είναι ένας υπολογισμός που εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πτήσεων και από την αγκυροβόληση ενός κρουαζιερόπλοιου μήκους άνω των 100 μέτρων, ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν γύρω στις 12:00 το μεσημέρι», πρόσθεσε.

«Πρέπει να εγγυηθούμε ότι το πλοίο θα αναχωρήσει από το λιμάνι μέχρι τη Δευτέρα», σημείωσε.

Αυτό γιατί οι καιρικές συνθήκες θα καταστήσουν αδύνατο οποιονδήποτε επιχείρηση από τη Δευτέρα και μετά και δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν μέχρι τα τέλη Μαΐου, δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία.

Σε αυτό το στενό χρονικό περιθώριο οι αρχές σχεδιάζουν να αποβιβάσουν, να διεκπεραιώσουν και να επαναπατρίσουν επιβάτες από 22 εθνικότητες.

Ποιοι θα παραμείνουν στο πλοίο

Τριάντα μέλη πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο για να συνεχίσουν το ταξίδι προς την Ολλανδία και και στη συνέχεια οι αρχές της χώρας θα είναι στη συνέχεια υπεύθυνες για την απολύμανση του πλοίου.

Η σορός ενός επιβάτη που πέθανε στο πλοίο θα παραμείνει στο πλοίο καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ολλανδία.

Εάν ο καιρός επιδεινωθεί πριν αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες, το Hondius θα συνεχίσει με τους υπόλοιπους επιβάτες προς την Ολλανδία, δήλωσε ο Καμπέγιο.

Η άφιξη του πλοίου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς το πλοίο πλησίαζε προς την Τενερίφη.

Η Έλενα Ρουίζ, εκπρόσωπος του συνδικάτου των λιμενικών εργαζομένων της Τενερίφης, δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι περίπου 55 συνδικαλιστές στο λιμάνι της Γραναδίγιας δεν θα εμφανιστούν στη δουλειά το Σάββατο ή την Κυριακή, και οι νησιώτες θα συγκεντρωθούν επίσης στο λιμάνι σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Αυτό που έρχεται είναι ένας βιολογικός κίνδυνος. Υπάρχει ένα καθιερωμένο πρωτόκολλο για μικρότερες αφίξεις σκαφών μεταναστών, αλλά αυτό είναι σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα – και δεν υπάρχουν επαρκή πρωτόκολλα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων χειρίζονται την άφιξη.

Ακόμα και η ίδια η Πολιτοφυλακή ανησυχεί και φοβάται, και πιστεύω ότι απλώς δεν έχουν επαρκείς πόρους» τόνισε.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η απουσία των εργαζομένων δεν θα επηρεάσει την ίδια την άφιξη του πλοίου, εξηγώντας ότι η λιμενική αστυνομία και η Πολιτοφυλακή θα χειριστούν την επιχείρηση – αλλά ότι ο αντίκτυπος θα γίνει αισθητός στη βιομηχανική πλευρά του λιμανιού.

«Είμαστε λιμάνι δεύτερης κατηγορίας όσον αφορά την εργασία – σε δεύτερη μοίρα όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και στην πρώτη θέση όσον αφορά τον κίνδυνο», καταλήγει η Ρουίζ.

Πτήσεις επαναπατρισμού

Αρκετές χώρες που έχουν υπηκόους στο MV Hondius στέλνουν αεροσκάφη στην Τενερίφη για να φτάσουν το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή το πρωί.

Για τους επιβάτες των οποίων οι χώρες δεν έχουν κανονίσει τη μεταφορά, θα χρησιμοποιηθούν άλλες πτήσεις. Η Ολλανδία επιβεβαίωσε ότι θα αναλάβει επίσης την ευθύνη για τα μη απαραίτητα μέλη πληρώματος.

Ο Καμπέγιο επέμεινε ότι κάθε εμπλεκόμενος εργαζόμενος, από οδηγούς λεωφορείων, ναυτικό προσωπικό έως αστυνομικούς και προσωπικό υγείας γνωρίζει το πρωτόκολλο ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσει. Οι επιβάτες θα μεταφέρονται απευθείας στο αεροπλάνο χωρίς να εισέρχονται σε τερματικούς σταθμούς.

Μια ξεχωριστή συνάντηση με τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου της Γκραναντίγια, της Πολιτοφυλακής, της Λιμενικής Αρχής και της Αστυνομίας των Καναρίων Νήσων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής για τον συντονισμό της διαχείρισης της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της προτεραιότητας διέλευσης κατά μήκος του οδικού διαδρόμου μεταξύ του λιμανιού και του αεροδρομίου.

«Οι αναφορές που ελήφθησαν ανέφεραν ότι κατ’ αρχήν δεν υπάρχουν επιβάτες ούτε πλήρωμα που να εμφανίζουν συμπτώματα από τις 28 Απριλίου», αποκάλυψε ο Καμπέγιο.

Μόλις οι επιβάτες επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, θα πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες καραντίνας.

Για πόσο καιρό θα διαρκέσει η καραντίνα

Ο Πέδρο Γκουγιόν, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στο ισπανικό Υπουργείο Υγείας, δήλωσε ότι οι αρχές μελετούν πόσο καιρό θα χρειαστεί να παραμείνουν σε απομόνωση οι Ισπανοί επιβάτες.

«Πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό με βάση την περίοδο επώασης του ιού, όταν είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν τα συμπτώματα, ώστε να μην παρατείνουμε την καραντίνα πέρα ​​από αυτό που είναι απαραίτητο από την άποψη της δημόσιας υγείας», είπε.

Ο Χανταϊός έχει χρόνο επώασης για έως και 45 ημέρες, αν και η παραλλαγή των Άνδεων – το μόνο στέλεχος που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων και αυτό που ανιχνεύεται στο Hondius – συνήθως έχει ένα παράθυρο μετάδοσης περίπου 48 ωρών πριν και μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης και επαναπατρισμού των 147 επιβατών και πληρώματος του MV Hondius

