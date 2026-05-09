Την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου Μολδαβίας εξέφρασαν σήμερα οι Πρόεδροι των δύο χωρών, κατά τη σημερινή πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στη Μολδαβία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε το απόγευμα στο Κισινάου της Μολδαβίας, όπου στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με την Πρόεδρο της χώρας κ. Μάγια Σάντου.

Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, οι Πρόεδροι Κύπρου και Μολδαβίας είχαν κατ΄ιδίαν συνάντηση.

Στη συνέχεια προέβησαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Σε εξέλιξη η κατ' ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας @Christodulides με την Πρόεδρο της Μολδαβίας @sandumaiamd, στο Κισινάου.

Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις, η ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας, οι περιφερειακές εξελίξεις και το Κυπριακό.

Κατα την άφιξη του ΠτΔ στο… pic.twitter.com/AAjGvw6VLT May 9, 2026

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου που πραγματοποιείται μάλιστα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Πρόεδρος Σάντου είναι μια πραγματική Ευρωπαία που εκπροσωπεί τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του λαού της. Σημείωσε, επίσης, ότι δεν είναι τυχαία η επίσκεψη του στη Μολδαβία κατά την Ημέρα της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η διεύρυνση αποτελεί βασική πτυχή της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με όραμα για μια αυτόνομη Ευρώπη, ανοικτή στον κόσμο.

Πρόσθεσε ότι για την Κύπρο που είναι το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή και στηρίζεται στην ΕΕ, είναι ξεκάθαρο ότι μια πιο ισχυρή και ασφαλής Ένωση είναι μια διευρυμένη Ένωση.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ενταξιακή πορεία της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η ένταξη της στην ΕΕ ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.

Διαβεβαίωσε, εξάλλου, για τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ προς τη Μολδαβία σε ό,τι αφορά την ενταξιακή της πορεία.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αναπτύσσονται σταθερά, σημειώνοντας ότι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για συνομολόγηση συμφωνίας για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, που είναι, ωστόσο, μόνο η αρχή σε μια σειρά από συμφωνίες που θα ολοκληρωθούν τους προσεχείς μήνες, όπως για παράδειγμα, συμφωνία για αεροπορική σύνδεση η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή επισκέψεων και τις επιχειρήσεις.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες προς τη Μολδαβία για τη στάση αρχών που τηρεί και στη στήριξη της στις προσπάθειες μας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της χώρας στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ, εκφράζοντας παράλληλα στήριξη προς την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Μολδαβίας.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Μολδαβίας είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ότι η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη πραγματοποιείται σε μια πολύ σημαντική χρονική περίοδο, αυτή της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι κάθε χώρα που μοιράζεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ αξίζει μια θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια, σημειώνοντας ότι η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί μια στρατηγική απάντηση σε όλες τις απειλές.

Η Πρόεδρος Σάντου επεσήμανε, επίσης, ότι η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να απειλείται η εδαφική ακεραιότητα και τι σημαίνει να είσαι μέρος μιας ισχυρής οικογένειας.

Υπογράμμισε ότι η Μολδαβία στηρίζει πλήρως και σταθερά την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κύπρου καθώς και την επανένωση της νήσου στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Τέλος, η Πρόεδρος Σάντου εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη προς την ενταξιακή πορεία της χώρας της.