Σε δημόσια απάντηση προς τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, προχώρησε ο Κωστής Ευσταθίου, απορρίπτοντας ως ψευδείς αναφορές ότι είχε θέσει όρους για την επιστροφή του στο κόμμα.

Ο Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι πληροφορήθηκε πως ο Νίκος Αναστασίου, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Αιχμές» του Omega την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, είπε, μεταξύ άλλων, ότι είχε «πολλές συναντήσεις» μαζί του και ότι σε αυτές ο ίδιος είχε ζητήσει «ως όρο επιστροφής» του στην ΕΔΕΚ να αποχωρήσουν άλλοι για να επιστρέψει στο κόμμα.

Όπως σημείωσε, δεν είχε πρόθεση να εμπλακεί σε δημόσια συζήτηση με την ηγεσία της ΕΔΕΚ, κάτι που, όπως ανέφερε, αποφεύγει συνειδητά εδώ και καιρό, ιδίως παραμονές εκλογών. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αλήθεια και να εκφράσει τη λύπη του για τις δηλώσεις αυτές.

Ο Κωστής Ευσταθίου είπε ότι συνάντησε τον Νίκο Αναστασίου τρεις φορές, «ευτυχώς στην παρουσία μαρτύρων». Η πρώτη συνάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε στην Κακοπετριά τον Ιούλιο, στην παρουσία οκτώ συναγωνιστών, όπου μαζί με τον Δημήτρη Παπαδάκη έθεσαν το αίτημα της βάσης της ΕΔΕΚ για νέα σελίδα στο κόμμα, άρση των διαγραφών και σύγκληση συνεδρίου, ώστε, όπως ανέφερε, η ΕΔΕΚ να ξαναβρεί τη χαμένη ταυτότητα και δυναμική της.

Κατά τον ίδιο, ο Νίκος Αναστασίου υποσχέθηκε να μελετήσει το αίτημα και να επανέλθει έγκαιρα, κάτι που, όπως υποστήριξε, δεν έπραξε ποτέ.

Αναφερόμενος στη δεύτερη συνάντηση, ο Κωστής Ευσταθίου είπε ότι πραγματοποιήθηκε στη Λακατάμια, στην παρουσία αγαπητού συναγωνιστή, και ότι συζητήθηκε εκ νέου η ανάγκη το κόμμα να ανοίξει την πόρτα στα μέλη και στους φίλους του και να προχωρήσει σε άμεση ανάκληση των διαγραφών.

Η τρίτη συνάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε στη Λάρνακα, στην παρουσία τριών επώνυμων συναγωνιστών. Όπως ανέφερε, σε εκείνη τη συνάντηση ο Νίκος Αναστασίου ανέλαβε να συγκαλέσει συνέδριο, στο οποίο θα λαμβανόταν απόφαση για άρση των διαγραφών. «Τίποτε από αυτά δεν έγινε», σημείωσε.

Ο Κωστής Ευσταθίου κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ ότι, πέραν της «ατολμίας και αναβλητικότητας», επιδεικνύει και «ασέβεια προς την αλήθεια». Τόνισε ότι ουδέποτε έθεσε όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να επιστρέψει ο ίδιος, όπως, κατά την αναφορά του, είπε αναληθώς ο Νίκος Αναστασίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ουδέποτε έθεσε όρους «επιστροφής» του. Όπως εξήγησε, ζήτησε την άρση της δικής του διαγραφής, όπως και των άλλων συναγωνιστών, καθώς και τη σύγκληση συνεδρίου αναδιάταξης και ανασυγκρότησης. Πρόσθεσε ότι η άρση των διαγραφών αποτελεί προϋπόθεση κομματικής συμμετοχής.

Ο ίδιος απέρριψε επίσης αναφορές ή υπονοούμενα περί τρίτης θητείας, λέγοντας ότι ουδέποτε ζήτησε κάτι τέτοιο. Σημείωσε ότι είχε δηλώσει δημοσίως, πολύ πριν από τη διαγραφή του, πως είχε αποφασίσει να μη διεκδικήσει επανεκλογή.

Ο Κωστής Ευσταθίου επέστρεψε στον Νίκο Αναστασίου τη φράση ότι «περίμενε διαφορετική αντιμετώπιση», διευκρινίζοντας ότι έχει διαγραφεί από την ΕΔΕΚ και δεν την έχει εγκαταλείψει, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, «εντέχνως διαδίδεται».

«Αναμένουμε ακόμα την άρση των διαγραφών μας. Αυτά, προς αποκατάσταση της αλήθειας», ανέφερε καταληκτικά.