Το πρόγραμμα υποβολής των υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 που θα γίνει στις 6 Μαΐου ανακοινώνουν οι Έφοροι Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων σε κάθε εκλογική επαρχία για το κάθε κόμμα αλλά και για τους μεμονωμένους υποψήφιους.

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

Ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού

Ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας

Ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου

Ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας

Ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

Ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

Εκλογές Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων 2026 – Πρόγραμμα Προσέλευσης των Υποψηφίων Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων

Ο Έφορος Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων ανακοινώνει ότι στις 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα δέχεται την υποβολή υποψηφιοτήτων για Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων για τις Εκλογές Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων 2026.

Σε περίπτωση μη υποβολής περισσότερων της μιας υποψηφιοτήτων για κάθε Θρησκευτική Ομάδα, ο Έφορος θα προχωρήσει στην Εκλογή Αντιπροσώπου για την οικεία Θρησκευτική Ομάδα.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων στον Έφορο Εκλογής θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Λευκωσία.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά υποψήφιο/α: