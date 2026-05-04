Ο Τζεφ Μπέζος φαίνεται πως ετοιμάζεται να αποχωριστεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποκτήματά του, το γιγαντιαίο γιοτ «Koru», αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon έχει ήδη ξεκινήσει διακριτικές επαφές για την πώλησή του, με βασικό λόγο το τεράστιο μέγεθος του σκάφους, που καθιστά δύσκολη τη διαχείρισή του. Το «Koru» συνοδεύεται από το βοηθητικό πλοίο Abeona, ενώ το συνολικό κόστος λειτουργίας των δύο φτάνει τα 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Παρά την πολυτέλεια και τις μοναδικές παροχές του – όπως πισίνα με γυάλινο πάτο, τζακούζι και ελικοδρόμιο – το γιοτ έχει αποδειχθεί «πονοκέφαλος» σε πρακτικό επίπεδο. Το μέγεθός του έχει δημιουργήσει προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως το Μονακό και τη Βενετία.

Το σκάφος είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και σχεδιάστηκε με βάση το γιοτ Eos του Barry Diller, αλλά σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Επιπλέον, έχει γίνει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο, καθώς στην πλώρη του δεσπόζει ξύλινο γλυπτό της συντρόφου του, Λόρεν Σάντσεζ, γεγονός που φαίνεται να περιορίζει την ιδιωτικότητα του ιδιοκτήτη του.

Παράλληλα, το «Koru» διαθέτει ακόμη και συστήματα προστασίας, όπως κανόνια νερού, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως 18 καλεσμένους με πλήρωμα 36 ατόμων. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, το ζευγάρι έχει φιλοξενήσει διάσημες προσωπικότητες, όπως τους Όπρα Γουίνφρεϊ, Κιμ Καρντάσιαν και

Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Παρά τη χλιδή και το κύρος που προσφέρει, όλα δείχνουν πως ακόμη και για τον Τζεφ Μπέζος, το μέγεθος… έχει σημασία και στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί λόγο αποχωρισμού.

