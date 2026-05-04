Στην ανάγκη ενίσχυσης της οικογένειας και αντιμετώπισης των δημογραφικών προκλήσεων αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο πρόγραμμα «Δεκαετία Οικογένειας και Πληθυσμού».

Όπως δήλωσε, η ηλικία γάμου αυξάνεται, τα διαζύγια πολλαπλασιάζονται και ο δείκτης γονιμότητας παρουσιάζει πτωτική πορεία. Συγκεκριμένα, υποχώρησε κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού (2,1) το 2017, διαμορφώθηκε στο 1,48 το 2024 και εκτιμάται ότι μειώθηκε περαιτέρω το 2025.

Ο Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι παρόμοιες τάσεις καταγράφονται διεθνώς, από την Ευρώπη έως την Ανατολική Ασία, επισημαίνοντας ότι η μέση ηλικία στην Τουρκία πλησιάζει τα 35 έτη, έναντι περίπου 45 στην Ευρώπη.

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες πολιτικής, αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας της οικογένειας, ενίσχυσης του γάμου, αύξησης των γεννήσεων, στήριξης των νέων και των ηλικιωμένων, καθώς και ανάπτυξης της υπαίθρου με στόχο την ισορροπημένη πληθυσμιακή κατανομή.

Αναφερόμενος στην προτροπή του το 2007 για τρία παιδιά ανά οικογένεια, υποστήριξε ότι η θέση αυτή «δικαιώθηκε» με βάση τις σημερινές δημογραφικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση προς δημόσιους φορείς για την εφαρμογή πολιτικών που θα στοχεύουν στην αύξηση του πληθυσμού.

