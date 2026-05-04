Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν.

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, σύμφωνα με το MDR Sachsen. Όπως είπε ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στην οδό Γκριμάισε Στράσε. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες» αλλά η Αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

BREAKING: A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, leaving multiple people injured, according to reports. May 4, 2026

