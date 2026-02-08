Συναγερμός σήμανε στην Καλιφόρνια όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στην είσοδο παντοπωλείου, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά.

Δράστης ένας 49χρονος άνδρας όπως ανέφερε η Aστυνομία σε ανακοίνωσή της.

A youth baseball fundraiser involving members of the 12U Tahoe Titans turned chaotic Saturday afternoon outside the Truckee Safeway when a vehicle intentionally drove into the group. The team says two boys and a mother were struck and transported to the hospital with… pic.twitter.com/iSVwOfaSds February 8, 2026

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο άνδρας, χτύπησε σκόπιμα τους πεζούς, οι οποίοι δεν διατρέχουν κίνδυνο, και έπεσε στην είσοδο του καταστήματος.

Ο 39χρονος Σκότι Μάθιουσονείπε ότι ψώνιζε με τη σύζυγό του όταν άκουσε τη σύγκρουση και τις πανικόβλητες κραυγές.

Ενώ η σύζυγός του καλούσε την αστυνομία, ο Μάθιουσον βοήθησε μαζί με άλλους να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ή το φορτηγό.

Την ώρα του περιστατικού μια ομάδα μπέιζμπολ αγοριών συγκέντρωνε χρήματα σε ένα τραπέζι μπροστά από το κατάστημα.

