Συναγερμός σήμανε στην Καλιφόρνια όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στην είσοδο παντοπωλείου, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά.
Δράστης ένας 49χρονος άνδρας όπως ανέφερε η Aστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο άνδρας, χτύπησε σκόπιμα τους πεζούς, οι οποίοι δεν διατρέχουν κίνδυνο, και έπεσε στην είσοδο του καταστήματος.
Ο 39χρονος Σκότι Μάθιουσονείπε ότι ψώνιζε με τη σύζυγό του όταν άκουσε τη σύγκρουση και τις πανικόβλητες κραυγές.
Ενώ η σύζυγός του καλούσε την αστυνομία, ο Μάθιουσον βοήθησε μαζί με άλλους να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ή το φορτηγό.
Την ώρα του περιστατικού μια ομάδα μπέιζμπολ αγοριών συγκέντρωνε χρήματα σε ένα τραπέζι μπροστά από το κατάστημα.