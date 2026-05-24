Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση ψήφων των σταυρών προτίμησης στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και με βάση την κατανομή εδρών, το ΑΚΕΛ εκλέγει δύο βουλευτές, τον Αντρέα Πασιουρτίδη με 7.698 ψήφους και τον Πανίκκο Ξιούρουππα με 5.090 ψήφους.

Επίσης, δύο βουλευτές εκλέγει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, την Αννίτα Δημητρίου και τον Πρόδρομο Αλαμπρίτη με 7.297 ψήφους.

Το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ εκλέγουν από ένα βουλευτή. Πρόκειται για τον Ανδρέα Αποστόλου με 3.679 ψήφους και τον Σωτήρη Ιωάννου με 3.158 ψήφους.