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Διατάγματα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον των τεσσάρων νεαρών που συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για το πρωτοφανές μπαράζ βανδαλισμών, διαρρήξεων και κλοπών που επισυνέβησαν τα ξημερώματα της 22ας Αυγούστου σε διάφορες περιοχές της Πάφου.

Με βάση τις έρευνες που συνεχίζονταν έκτοτε και βάσει των όσων εξασφαλίσθηκαν από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που κατέχει η Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις αλλοδαποί, όλοι κάτοικοι Λευκωσίας και ηλικίας μόλις 17 και 18 ετών.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων και σήμερα τους παρουσίασε ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο έκανε δεκτό το αίτημα οκταήμερης κράτησης τους, προκειμένου να συμπληρωθεί το ερευνητικό έργο του ΤΑΕ Πάφου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Αυγούστου, άρχισε συντονισμένα ένα πρωτοφανές για τα δεδομένα της Πάφου μπαράζ βανδαλισμών σε πρατήρια καυσίμων, φαρμακεία, υπεραγορές και περίπτερα σε Κάτω Πάφο, Χλώρακα, Τάλα και άλλα σημεία της χαμηλής Πάφου. Από την δράση των ατόμων αυτών προκλήθηκαν πολλές ζημιές στα επαγγελματικά υποστατικά, ενώ σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές οι δράστες διέρρηξαν τα καταστήματα και έκλεψαν από αυτά χρήματα και άλλη περιουσία, αξίας πέραν των 5000 ευρώ.