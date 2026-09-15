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Ελεύθερος από το μεσημέρι της Τρίτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού μετά την έκτιση της ποινής που του είχε επιβληθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Κατά την έξοδό του από τη φυλακή κρατούσε ελληνική σημαία, ενώ έξω τον περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν μόλις πέρασε την πύλη.

Σε δήλωσή του μετά την αποφυλάκισή του ο Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική λέγοντας: «Σας είχα δώσει μια υπόσχεση πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».

«Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από τη πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης» συνέχισε.

Όπως είπε «βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Στη δημοκρατία, όμως, ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός, εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

Δικηγόρος Κασιδιάρη: Ο πελάτης μου μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπαρτιάτες και τη Νίκη

Μιλώντας στον Status 107,7 η Βάση Πανταζή, η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη αφού σημείωσε ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να κατέβει με άλλη πολιτικό σχηματισμό» διευκρίνισε «αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα».

«Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό» πρόσθεσε η κυρία Πανταζή κάνοντας λόγο για «επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου»

protothema.gr