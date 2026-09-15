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Η πολιτεία έχει την υποχρέωσή της να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και, πάνω απ’ όλα, την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔ καλώντας το Υπουργείο Παιδείας να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες στις σχολικές μονάδες εν όψει της απεργίας ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Σημειώνεται ότι στην επικείμενη απεργία συμμετέχουν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, με ανοικτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί και την επόμενη μέρα.

Η ΠΟΕΔ καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας όπως άμεσα αποστείλει οδηγίες προς όλες τις σχολικές μονάδες, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων καθώς και την ασφάλεια και υγεία χιλιάδων παιδιών Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων.

Σημειώνει ότι το ζήτημα τέθηκε ήδη ενώπιον της Υπ. Παιδείας στο πλαίσιο της τελευταίας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρει ότι «συνεπώς, το Υπουργείο γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί», προσθέτοντας ότι «οι οδηγίες δεν αποτελούν αρμοδιότητα των Σχολικών Εφορειών».

Επισημαίνει ότι η απεργία αφορά εργαζομένους οι οποίοι επιτελούν κρίσιμο και αναντικατάστατο έργο στα Δημόσια Σχολεία, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας, υγείας, φροντίδας και καθημερινής στήριξης των παιδιών. «Συνοδοί, σχολικοί βοηθοί, επιστάτριες και γραμματείς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η απουσία τους, έστω και για μία ημέρα, δημιουργεί αντικειμενικά σοβαρές ανάγκες και δυσκολίες», αναφέρει υπογραμμίζοντας ότι στέκεται δίπλα στα δίκαια αιτήματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων και η ουσιαστική βελτίωση των απολαβών των πλέον χαμηλόμισθων εργαζομένων του κυβερνητικού τομέα, αποτελούν δίκαιες και εύλογες διεκδικήσεις. «Το δικαίωμα στην απεργία είναι αδιαπραγμάτευτο και η ΠΟΕΔ το στηρίζει έμπρακτα» αναφέρει και υπογραμμίζει ότι «δεν θα αποδεχθεί την απουσία ξεκάθαρων οδηγιών ούτε και οποιαδήποτε προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης, αναθέτοντας καθήκοντα σε διευθυντές/διευθύντριες και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων που αναλογούν στο βοηθητικό προσωπικό».

ΚΥΠΕ