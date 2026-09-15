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Σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις κατέρχονται οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι, προειδοποιώντας μάλιστα ότι εφόσον δεν προκύψει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη σε σχέση με την ανανέωση της συλλογικής τους σύμβασης, οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν.

Οι εργαζόμενοι έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία για μεθαύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 10:00 π.μ.

Η 24ωρη απεργία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών, καθώς σε αυτή θα λάβουν μέρος περίπου 11.000 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων, ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, η απεργία θα αφορά το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό (ΩΚΠ), που απασχολείται σε υπουργεία, κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, το προσωπικό των σχολικών εφορειών (σχολεία), καθώς και το ωρομίσθιο προσωπικό του ΟΚΥπΥ (νοσοκομεία).

Μεταξύ άλλων, στην απεργία αναμένεται να λάβουν μέρος εργαζόμενοι, οι οποίοι στελεχώνουν ζωτικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική, ναυαγοσώστες, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, την Πολιτική Άμυνα, τα Δημόσια Έργα και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Την ίδια ώρα, οι συντεχνίες προειδοποιούν με κλιμάκωση των μέτρων σε 48ωρη απεργία, στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αλλάξει τη στάση της.

Πιέσεις για αποχή

Πάντως, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι υπόψη των συντεχνιών, έχουν περιέλθει αναφορές για πιέσεις που ασκούνται σε εργαζόμενους από διευθυντικά στελέχη κυβερνητικών τμημάτων, ώστε να μην λάβουν μέρος στην μεθαυριανή απεργία. Και αυτό γιατί, όπως έχει προαναφερθεί, θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό αρκετά κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες όπως ειδικά σχολεία, τμήματα νοσοκομείων, δημόσια έργα και άλλα.

Υπενθυμίζεται ότι το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό είχε κατέλθει ξανά σε 24ωρη απεργία περί τα τέλη Ιουνίου. Παρά τη μεσολάβηση τριών περίπου μηνών, δεν έχει προκύψει συμφωνία μεταξύ των συντεχνιών και του Υπουργείου Οικονομικών για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων. Όπως σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών, η απόφαση για τη λήψη δυναμικών μέτρων, λήφθηκε μετά την αρνητική στάση της Κυβέρνησης να παραχωρήσει γενικές μισθολογικές αυξήσεις για την τριετία 2025-2027, κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και τα καταγεγραμμένα δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Τι ζητούν

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2025-2027, με μισθολογικές αυξήσεις 2% για το 2025, 3% για το 2026 και 3% για το 2027, δεδομένου ότι οι μισθοί τους παρέμειναν στάσιμοι ή υπέστησαν αποκοπές για πάνω από μία δεκαετία. Ενδεικτικά, ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου είχε διευκρινίσει ότι οι ωρομίσθιοι του Δημοσίου είναι το πιο χαμηλόμισθο προσωπικό του κράτους. «Οι μισθοί τους ξεκινούν από τον κατώτατο μισθό των 1.088 ευρώ, την ίδια ώρα όμως που ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας». Πρόσθετα, μεταξύ των παρεμφερών αιτημάτων, διεκδικούν την αποκατάσταση των αρχικών σημείων πρόσληψης, τα οποία παραμένουν μειωμένα κατά 10%, καθώς και βελτίωση του Ταμείου Προνοίας κατά 0,5%.

Επίσης, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι η Κυβέρνηση, πέραν της μη παραχώρησης αυξήσεων, καταργεί ή δεν συμπληρώνει κενές θέσεις και, ως αποτέλεσμα αυτού, τα πλείστα Τμήματα/Υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στην αποστολή τους. «Η ευθύνη για ό,τι συμβεί, βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση, την οποία καλούμε, έστω και τώρα, να αναγνωρίσει την ανάγκη βελτίωσης των μισθών του εν λόγω προσωπικού και να αναγνωρίσει τη σημαντική προσφορά του», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Μετά την τελευταία απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, είχε τονίσει ότι τα αιτήματα των εργαζομένων ξεπερνούν τα €50 εκατ. και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Μάλιστα, είχε σημειώσει ότι υπάρχουν αιτήματα τα οποία δεν είναι απολύτως δικαιολογημένα.