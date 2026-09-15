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Σε θάνατο καταδικάστηκε στο Ιράν η 33χρονη μπλόγκερ Μαρζιέχ «Σεβντά» Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί, η οποία κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, για «προσβολή του ανώτατου ηγέτη» και παραμένει κρατούμενη στις φυλακές του Μπαντάρ Αμπάς μετά τη σύλληψή της νωρίτερα φέτος.

Η 33χρονη Ιρανή καταδικάστηκε σε θανατική ποινή από το Τμήμα 3 του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International.

Πριν τεθεί υπό κράτηση πρόλαβε να δημοσιεύσει ένα τελευταίο μήνυμα στους περίπου 10.000 ακολούθους της στο Instagram γράφοντας: «Αν μια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα – επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα».

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανέφερε ότι η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί καταδικάστηκε σε θάνατο για «διαφθορά επί της γης» καθώς στη δικογραφία φέρεται να κατηγορείται ότι προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη και ότι έκανε προπαγανδιστικές ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι προέβη σε δραστηριότητα για λογαριασμό «εχθρικών κυβερνήσεων» καθώς φέρεται να είχε τραβήξει από απόσταση μια φωτογραφία από σημείο που είχε πληγεί από πύραυλο και, κατά τις ιρανικές αρχές, την είχε στείλει σε μέσο ενημέρωσης που εδρεύει εκτός Ιράν.

Η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί που γεννήθηκε στο Αράκ, μεγάλωσε στην Τεχεράνη και αργότερα έζησε στο Μπαντάρ Αμπάς, φέρεται να κρατήθηκε σε απομόνωση για 20 ημέρες και να υπέστη έντονες πιέσεις κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση της περιουσίας της και της απαγόρευσε την πρόσβαση σε ορισμένες κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες.

Η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί που γεννήθηκε στο Αράκ, μεγάλωσε στην Τεχεράνη και αργότερα έζησε στο Μπαντάρ Αμπάς, φέρεται να κρατήθηκε σε απομόνωση για 20 ημέρες και να υπέστη έντονες πιέσεις κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων.

Η 33χρονη αναφέρεται, ακόμα, ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας εδώ και περίπου έξι χρόνια, ψωρίαση, ναρκοληψία και γαστρικούς κολικούς, με πηγή που γνωρίζει την κατάστασή της να δηλώνει στο HRANA ότι η υγεία της επιδεινώθηκε στη φυλακή.

protothema.gr