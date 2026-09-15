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Νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης, την ώρα που το Ιράν απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στον πόλεμο και επιμένει ότι το κίνημα Ανσαραλά ενεργεί ανεξάρτητα.

Το υεμενίτικο κίνημα Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, έπληξε χθες Δευτέρα εκ νέου στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη γειτονική Σαουδική Αραβία, ενώ το Ιράν διέψευσε πως έχει οποιαδήποτε ανάμιξη στον πόλεμο αυτό, νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το υεμενίτικο κίνημα Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, έχει καταφέρει τις τελευταίες ημέρες βαριές ήττες στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης και στον σύμμαχό τους, τη Σαουδική Αραβία.

Με μια ταχεία προέλαση, οι Χούθι πήραν τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, του στενού που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Παράλληλα, έχουν επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών υποδομών, ενισχύοντας τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας. Η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου παγκοσμίως, ενώ οι τιμές έχουν ξεπεράσει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι από την περασμένη εβδομάδα.

Επίθεση με «δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones»

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε νέα επίθεση «ευρείας κλίμακας» εναντίον της αεροπορικής βάσης «Βασιλιάς Χαλίντ» στη Χαμίς Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το κίνημα, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν «δεκάδες βαλλιστικοί πύραυλοι και drones».

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε «πολλούς πυραύλους» να πλήττουν τη στρατιωτική βάση και άκουσε ισχυρές εκρήξεις.

Όπως ανέφερε, ήταν «η πρώτη φορά» που είδε τόσο μεγάλο αριθμό πυραύλων, προσθέτοντας ότι μετά την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά που διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κλείσιμο

Την ίδια ημέρα, πλήγμα των Χούθι στη δυτική Υεμένη είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ στρατιωτικοί των δυνάμεων που παραμένουν πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες σε αυτές.

Περίπου 50 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές

Ο σαουδαραβικός στρατός απάντησε, σύμφωνα με την Ανσαραλά, εξαπολύοντας περίπου 50 αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στην Υεμένη, όπως είχε πράξει και την προηγουμένη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα στην Τζέντα τον διοικητή της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), Μπραντ Κούπερ.

Σύμφωνα με το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA, οι δύο άνδρες συζήτησαν τις τελευταίες «εξελίξεις στην περιοχή».

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος αναμένεται σήμερα στην Αίγυπτο, όπου πρόκειται να συζητήσει την περιφερειακή κρίση με τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η Μιρέτ Μαμπρούκ, του Middle East Institute της Ουάσιγκτον, εκτιμά ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιδιώκει διαβεβαιώσεις πως η Αίγυπτος θα επέμβει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για την προστασία του Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Το Ιράν αρνείται ανάμιξη: «Η Ανσαραλά είναι απολύτως ανεξάρτητη»

Η κλιμάκωση στην Υεμένη επηρέασε και τις διπλωματικές διεργασίες στην περιοχή.

Η Σαουδική Αραβία ζήτησε να αναβληθεί σύνοδος υπουργών Εξωτερικών με τη συμμετοχή του Ιράν και κρατών του Κόλπου, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Ομάν, σύμφωνα με την ιρανική διπλωματία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ απέρριψε τη σύνδεση της αναβολής με τις εξελίξεις στην Υεμένη.

«Η επίκληση του ζητήματος της Υεμένης ως λόγου της αναβολής αποτελεί ψευδές πρόσχημα», δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Τεχεράνη.

Ο ίδιος επέμεινε ότι «το Ιράν δεν επεμβαίνει στις υποθέσεις της Υεμένης», χαρακτηρίζοντας την Ανσαραλά «απόλυτα ανεξάρτητο» παράγοντα, που λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση τα δικά του συμφέροντα.

Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μάντεμπ στο επίκεντρο

Η σύνοδος στο Ομάν αναμενόταν να επικεντρωθεί στο μέλλον των Στενών του Ορμούζ, της άλλης στρατηγικής θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, την οποία το Ιράν έχει κλείσει εδώ και μήνες.

Ο πολιτικός αναλυτής Μαζιάρ Χοσραβί επισήμανε ότι, παρά τις ισχυρές πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τον έλεγχο του Ορμούζ.

Κατά τον ίδιο, οι εξελίξεις στην Υεμένη δημιουργούν μια «νέα ισορροπία δυνάμεων» τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα.

Εκτίμησε μάλιστα ότι η Τεχεράνη θα προσέρχονταν στη σύνοδο από «θέση ισχύος», σε αντίθεση με τη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται πλέον υπό αυξημένη πίεση.

Η Σαουδική Αραβία πιέζεται και από τα δύο στενά

Το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα δύσκολο γεωπολιτικό και ενεργειακό σκηνικό. Δέχεται επιθέσεις από τους Χούθι, ενώ τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το σαουδαραβικό πετρέλαιο απειλούνται πλέον και στις δύο βασικές θαλάσσιες εξόδους, στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Την ίδια ώρα, ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης, μέσω του οποίου η Σαουδική Αραβία μπορούσε να εξάγει αργό παρακάμπτοντας το Ορμούζ, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι νεοτέρας.

Η διακοπή ακολούθησε επιθέσεις με drones που, σύμφωνα με το Ριάντ, εξαπολύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ.

Ο Αλί Βαέζ, του International Crisis Group, εκτίμησε ότι η προέλαση της Ανσαραλά επιδείνωσε μια κρίση που τα κράτη του Κόλπου θεωρούν ήδη «αφόρητη».

Όπως σημείωσε, με το Ορμούζ κλειστό και το Μπαμπ ελ Μάντεμπ ολοένα πιο ευάλωτο, η αποκλιμάκωση έχει μετατραπεί σε οικονομική επιτακτική ανάγκη.

Σχεδόν 86.000 εκτοπισμένοι στην Υεμένη

Έπειτα από χρόνια σχετικής ηρεμίας, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο από τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι μάχες των τελευταίων εβδομάδων στη δυτική Υεμένη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, κυρίως μαχητές των αντίπαλων πλευρών.

Παράλληλα, σχεδόν 86.000 άμαχοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει απελπισμένα συμφωνία»

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν στην πράξη ανασταλεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε τη Δευτέρα για ακόμη μία φορά ανοικτός στο ενδεχόμενο συνομιλιών.

«Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κλείσει συμφωνία γρήγορα και απελπισμένα. Εγώ θα κρίνω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν – είμαστε ανοικτοί στην ιδέα», ανέφερε μέσω Truth Social.

protothema.gr