Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα παιδιά επέστρεψαν στις τάξεις τους και με το φθινόπωρο να μας χτυπά την πόρτα, κουβαλώντας μαζί του και όλους τους ιούς και λοιμώξεις του χειμώνα, οι παιδίατροι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι για φέτος, προς το παρόν, εξακολουθούν να παρατηρούνται –μεταξύ άλλων– και αυξημένα περιστατικά δερματικών παθήσεων, με τον σταφυλόκοκκο να υπερισχύει.

«Με την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Μιχάλης Αναστασιάδης, «οι ιώσεις και άλλες μεταδοτικές λοιμώξεις αρχίζουν και πάλι να απασχολούν τις οικογένειες, αυτή την εποχή και φέτος, εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι χρειάζεται κάποια μεγαλύτερη προσοχή η περίπτωση των δερματικών λοιμώξεων καθώς παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά που αποδίδονται σε σταφυλόκοκκο.

Αυτό που λέμε, δεν πρέπει σαφώς να προκαλέσει πανικό, ωστόσο, υπενθυμίζουμε πόσο σημαντικά είναι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η σωστή υγιεινή και η αποφυγή θεραπείας χωρίς ιατρική καθοδήγηση».

Πρόκειται, εξήγησε ο κ. Αναστασιάδης, για επιφανειακή και αρκετά μεταδοτική λοίμωξη. Συνήθως, αρχίζει με κοκκινίλες ή μικρές φουσκάλες. Οι βλάβες εμφανίζονται συχνά γύρω από τη μύτη και το στόμα, αλλά μπορεί να εντοπιστούν και σε άλλα σημεία του σώματος. Άλλοτε παρουσιάζονται σπυράκια με πύον, θυλακίτιδα ή ένα κόκκινο, θερμό και επώδυνο απόστημα.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως με άμεση επαφή με τη μολυσμένη περιοχή ή με αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με τις βλάβες, «και για αυτό επισημαίνουμε το γεγονός, με αφορμή και τον συγχρωτισμό των παιδιών, αναπόφευκτα, στο σχολικό περιβάλλον».

Πότε πρέπει να εξεταστεί το παιδί

Επικοινωνία με παιδίατρο χρειάζεται όταν:

Η κοκκινίλα μεγαλώνει ή εξαπλώνεται γρήγορα.

Υπάρχει πύον, έντονος πόνος, πρήξιμο ή θερμότητα στην περιοχή.

Εμφανίζεται πυρετός ή έντονη καταβολή.

Η βλάβη βρίσκεται κοντά στα μάτια.

Δημιουργούνται πολλές ή επαναλαμβανόμενες εστίες.

Το παιδί έχει χρόνια πάθηση ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Η γρήγορη εξάπλωση της ερυθρότητας, ο υψηλός πυρετός, η υπνηλία, η δυσκολία στην αναπνοή ή η γενική επιδείνωση απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Το παιδί πρέπει να παραμένει στο σπίτι όσο οι βλάβες εκκρίνουν υγρό και δεν μπορούν να καλυφθούν με ασφάλεια. Τουλάχιστον 12 έως 48 ώρες μετά την έναρξη της κατάλληλης θεραπείας.

Οι γονείς καλό είναι να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο, ώστε να ενισχύονται η καθαριότητα των κοινόχρηστων επιφανειών και η επιτήρηση για παρόμοια περιστατικά, χωρίς στιγματισμό του παιδιού.

Η πρόληψη αρχίζει από τις απλές συνήθειες

Με το άνοιγμα των σχολείων αυξάνονται συνήθως και οι αναπνευστικές λοιμώξεις, οι γαστρεντερίτιδες, τα περιστατικά στρεπτόκοκκου, οι παρασιτικές λοιμώξεις του εντέρου και, βεβαίως, οι ψείρες. Τα αποτελεσματικότερα μέτρα είναι απλά:

Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι.

Κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος με τον αγκώνα ή χαρτομάντιλο.

Τακτικός αερισμός αιθουσών και σπιτιού.

Καθαρισμός και κάλυψη κάθε μικρής πληγής.

Κοντά και καθαρά νύχια.

Αποφυγή κοινής χρήσης πετσετών, ρούχων, καπέλων, χτενών και παγουριών.

Επαρκής ύπνος, ισορροπημένη διατροφή και καθημερινή κίνηση.

Παράλληλα, οι γονείς πρέπει να ελέγχουν με τον παιδίατρο εάν οι εμβολιασμοί είναι πλήρεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2026.

Πότε μένει το παιδί στο σπίτι

Ένα παιδί πρέπει να απέχει από το σχολείο όταν έχει πυρετό, είναι εμφανώς καταβεβλημένο ή δεν μπορεί να συμμετάσχει με άνεση στο πρόγραμμα. Μετά από εμπύρετη λοίμωξη επιστρέφει όταν παραμένει τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς πυρετό, χωρίς αντιπυρετικά και η γενική του κατάσταση είναι καλή.

Με εμετούς ή διάρροια συνιστάται να παραμένει στο σπίτι κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων και για 48 ώρες μετά την υποχώρησή τους. Σε στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα ή οστρακιά, η επιστροφή γίνεται όταν το παιδί είναι καλά και αφού έχει λάβει την κατάλληλη αντιβίωση για το χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο παιδίατρος.

Αντίθετα, μια απλή καταρροή ή ένας ήπιος βήχας χωρίς πυρετό δεν επιβάλλουν πάντοτε απουσία, εφόσον το παιδί έχει καλή διάθεση και μπορεί να ακολουθήσει κανονικά το σχολικό πρόγραμμα.

Τέλος, όταν υπάρχει άσθμα, σοβαρή αλλεργία, διαβήτης, επιληψία ή άλλη χρόνια πάθηση, το σχολείο πρέπει να έχει γραπτές οδηγίες, ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας και τα φάρμακα που έχουν προβλεφθεί από τον θεράποντα ιατρό.

Αρχίζουν οι εμβολιασμοί για τη γρίπη και τον RSV

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας υπενθύμισε ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης. «Κάθε χρόνο καλούμε τους γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους –όχι μόνο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια χρόνια προβλήματα υγείας αλλά όλα τα παιδιά άνω των 6 μηνών– στα ιατρεία μας για τον απαραίτητο εμβολιασμό για τη γρίπη.

Καλό ήταν να το υπενθυμίσουμε και φέτος και, βεβαίως, οι γονείς μπορούν να αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για να διευθετήσουν το ραντεβού τους. Θυμίζουμε δε πως φέτος θα είναι η δεύτερη χρονιά που θα χορηγείται και το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ιού RSV. Η περσινή χορήγηση του, σε συνδυασμό με τη χορήγηση του αντίστοιχου εμβολίου στις εγκύους, κατέδειξε αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα».