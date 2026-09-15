Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας 21χρονης Ισπανίδας φοιτήτριας στο κεντρικό Μεξικό ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, με τις τοπικές αρχές να διερευνούν την υπόθεση ως γυναικοκτονία.

«Θέλουμε να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες στον Τύπο, προσθέτοντας ότι οι αρχές βρίσκονται σε επαφή με την οικογένεια της νεαρής.

Η Κλαούντια Τακορόντε, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Γρανάδας, βρισκόταν στο Μεξικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Μορέλος.

Το πτώμα της εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο Casa de Cultura στην Καουάτλα, στην πολιτεία Μορέλος, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα.

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία, ότι η φοιτήτρια υπέκυψε αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι. Βρισκόταν στη Μορέλος για χρονικό διάστημα μικρότερο από έναν μήνα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πολιτείας Φερνάντο Μπλουμενκρόν, που διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι βρισκόταν στο πολιτικό κέντρο για να παρακολουθήσει φεστιβάλ που αφορούσε φαρμακευτικά φυτά.

🔴ÚLTIMA HORA | EL PAÍS ha accedido a un vídeo en el que se observa al presunto atacante de la estudiante española asesinada en Morelos, Claudia Tacoronte, huyendo con una mochila de la escena del crimen a las 20.50 horas del pasado sábado 12 de septiembre.



Ante el ataque, la… pic.twitter.com/8V1eOTscru — EL PAÍS México (@elpaismexico) September 14, 2026

Η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας Άνα Ρεδόνδο τόνισε χθες μέσω X ότι η ανταλλαγή της νέας θα έπρεπε να της προσφέρει «εμπειρία μάθησης και ελευθερίας», προσθέτοντας πως η σεξιστική βία «δεν γνωρίζει σύνορα ούτε ηλικία».

Claudia tenía 21 años y era estudiante de Erasmus en México, una experiencia que debió ser de aprendizaje y de libertad. Pero la violencia machista no sabe de geografía ni de edad. Mi más sincero pésame y un abrazo a sus seres queridos y a la comunidad universitaria de Granada. https://t.co/63kw0xTHZQ — Ana Redondo (@_anaredondo_) September 14, 2026

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρέχουν υποστήριξη στην έρευνα που διενεργείται.

Mataron a una estudiante española de intercambio en Cuautla, Morelos



Claudia Tacoronte, de 21 años, estudiaba en la UAEM y fue asesinada durante un asalto el sábado



“Lamentable”, dijo la presidenta



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/e73BGRrtmE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 14, 2026

Σπουδαστές στο μεξικανικό πανεπιστήμιο πήραν μέρος σε σιωπηλή δέηση χθες Δευτέρα και κάλεσαν τις αρχές να εγγυηθούν την απόδοση δικαιοσύνης. Κάποιοι ζήτησαν ακόμη να αυξηθεί η προστασία για τις φοιτήτριες, τονίζοντας άλλες πρόσφατους θανάτους γυναικών στην πολιτεία.

🇪🇸💔 ESTUDIANTE ESPAÑOLA ES ASESINADA EN MORELOS



Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, llegó a México como estudiante de intercambio y llevaba alrededor de un mes en el país. Fue asesinada en Cuautla, Morelos. La Fiscalía investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio,… pic.twitter.com/Qwvu4xTWgm — Código MX (@CdigoMXdigital) September 14, 2026

Στη Γρανάδα, το πανεπιστήμιο όπου φοιτούσε καταδίκασε τη δολοφονία και τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της νεαρής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, το πανεπιστήμιο αποφάσισε παράλληλα να ακυρώσει την έλευση τριών φοιτητών που επρόκειτο στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής να σπουδάσουν στη Μορέλος το επόμενο εξάμηνο.

Estudiantes del ICE Campus Chamilpa de la UAEM, llevan a cabo un homenaje con flores, veladoras e imágenes en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio que fue asesinada en Cuautla, el pasado sábado



📹Ingrit Islas | El Sol de Cuernavaca pic.twitter.com/Sr0wGUfGis — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) September 14, 2026

Οι μεξικανικές αρχές δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να κάμψουν την έμφυλη βία, που παραμένει σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο. Στη Μορέλος καταγράφτηκαν 21 γυναικοκτονίες από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο φέτος, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα· σε όλο το Μεξικό, ο αριθμός των γυναικοκτονιών ανήλθε σε 380 την ίδια περίοδο.

protothema.gr