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Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Καλιφόρνια για αναρριχητή που έπεσε και τραυματίστηκε στη βραχώδη πλαγιά «Power Dome», σε ύψος περίπου 210 μέτρων.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι της Παρασκευής και ο αναρριχητής χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Στο σημείο έσπευσε ελικόπτερο με δύο μέλη πλήρωμα, στο οποίο συμμετείχε και ειδικός διασώστης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Shaver Lake, οι διασώστες επέλεξαν να ανασύρουν τον εγκλωβισμένο αναρριχητή από τον τεράστιο βράχο με τη βοήθεια του ελικοπτέρου, αντί να πραγματοποιήσουν διάσωση με κατάβαση με σχοινί μήκους περίπου 150 μέτρων.

Η στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο. Τελικά, ο αναρριχητής απομακρύνθηκε με επιτυχία από τον βράχο και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο που περίμενε στο σημείο, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Το βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης

iefimerida.gr