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Πληθαίνουν όσο πλησιάζει το φθινόπωρο οι συγκρούσεις κυριαρχίας μεταξύ ώριμων αρσενικών αγρινών, με τα ζώα να χρησιμοποιούν τα μεγάλα τους κέρατα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας, οι μάχες αυτές είναι συνήθως μέρος της φυσιολογικής συμπεριφοράς των αγρινών, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις τα κέρατα των ζώων μπλέκονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να απελευθερωθούν.

Όπως αναφέρεται, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες αγρινά εντοπίστηκαν νεκρά σε γκρεμούς, καθώς δεν κατάφεραν να απεμπλακούν εγκαίρως.

Όταν τέτοια περιστατικά εντοπίζονται έγκαιρα, μέλη της Υπηρεσίας επεμβαίνουν για τον ασφαλή διαχωρισμό των ζώων και την επαναφορά τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Σε άλλες περιπτώσεις, τα αγρινά καταφέρνουν τελικά να απελευθερωθούν μόνα τους.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφονται δύο ώριμα αρσενικά αγρινά με μπλεγμένα κέρατα, τα οποία προσπαθούν να κινηθούν μαζί μέχρι να απεμπλακούν. Στο τέλος του βίντεο εμφανίζονται ελεύθερα να πίνουν νερό.

Δείτε το βίντεο: