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Νέο διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων εμβολιασμού και επιτήρησης που εφαρμόστηκαν τους προηγούμενους μήνες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Βάσει της επιδημιολογικής επιτήρησης και της σχετικής κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης επιτρέπεται ξανά η βόσκηση υπό αυστηρές αποστάσεις ασφαλείας και ανοίγεται το παράθυρο για την ανασύσταση των εκμεταλλεύσεων.

Οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να δώσουν την απαραίτητη ανάσα στον κτηνοτροφικό κόσμο, διατηρώντας παράλληλα τις ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή υποτροπής της νόσου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Το νέο υπουργικό διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταργεί και αντικαθιστά το προηγούμενο διάταγμα της 3ης Ιουλίου 2026.

Το διάταγμα Ιουλίου εκδόθηκε στη βάση μιας «βελτιωμένης επιδημιολογικής εικόνας» με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή των περιοριστικών μέτρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο.

Με το χθεσινό διάταγμα υπογραμμίζεται πλέον ότι, μετά την εφαρμογή εμβολιασμού και αυστηρών μέτρων περιορισμού και ελέγχου, διαπιστώθηκε ουσιαστική βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης.

Οι βασικές απαγορεύσεις διατηρούνται για λόγους ασφαλείας, παρόλα αυτά το νέο διάταγμα εισάγει δύο κομβικής σημασίας νέες εξαιρέσεις, οι οποίες διευκολύνουν ουσιαστικά τους κτηνοτρόφους:

Η πρώτη αφορά την επαναφορά της βόσκησης υπό όρους. Στις 3 Ιουλίου η βόσκηση δίχηλων ζώων απαγορευόταν οριζόντια και αυστηρά σε όλη την επικράτεια, ενώ με το διάταγμα της 7ης Σεπτεμβρίου επιτρέπεται πλέον η βόσκηση δίχηλων ζώων για εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός των ζωνών περιοριστικών μέτρων, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Την τήρηση απόστασης τουλάχιστον 500 μέτρων από οποιαδήποτε άλλη κτηνοτροφική εκμετάλλευση και πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας που καθορίζει η αρμόδια Αρχή.

Η δεύτερη αφορά τη διακίνηση ζώων για ανασύσταση και ειδικούς λόγους. Στις 3 Ιουλίου οι εξαιρέσεις διακίνησης κάλυπταν κυρίως μετακινήσεις προς σφαγεία, μετακινήσεις χοίρων/χοιριδίων, βοοειδών και αιγοπροβάτων μεταξύ συγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων του ίδιου ιδιοκτήτη ή προς χώρους πάχυνσης/συλλογής.

Με το νέο διάταγμα, προστίθεται νέα πρόνοια που επιτρέπει, κατόπιν αδείας, τη διακίνηση δίχηλων ζώων από και προς τις εκμεταλλεύσεις για σκοπούς ανασύστασης, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί αναγκαίος, σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλει η αρμόδια αρχή.

Οι βασικές απαγορεύσεις που αφορούν διακίνηση ζώων, γεωργικού εξοπλισμού, ανθρώπων και μαζικών συναθροίσεων κτηνοτρόφων, καθώς και η διακίνηση κοπριάς έξω από τις ζώνες περιορισμού παραμένουν σε ισχύ.

Παραμένει επίσης σε ισχύ η απαγόρευση εισαγωγής δίχηλων ζώων από τρίτες χώρες ή διακίνησης από άλλα Κράτη Μέλη, καθώς και η υποβολή σχετικών παραγγελιών, η οποία μπορεί να επιτραπεί με σχετική άδεια που εκδίδουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Διατηρούνται οι εξαιρέσεις που διασφαλίζουν την ομαλή διακίνηση ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων, γάλακτος προς τα γαλακτοκομεία και μεταφοράς νερού.

Η κουρά ζώων επιτρέπεται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό της εκμετάλλευσης με τη χρήση δικού τους εξοπλισμού.