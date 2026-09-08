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Ο τίτλος αυτού του σχολίου περιγράφει ακριβώς το γεγονός, χωρίς ίχνος υπερβολής. Η υπουργός Παιδείας, η οποία αναχώρησε χθες το πρωί για το Παρίσι για να συμμετάσχει στις εργασίες της Υπουργικής Συνόδου της UNESCO για την Εκπαίδευση, κυριολεκτικά πήγε… πιντωμένη!

Αφού το προηγούμενο βράδυ βρέθηκε στην «πίντα» των μαθητών. Στη συνήθειά τους δηλαδή, όπως κάθε χρόνο να μαζεύονται στα Λύκεια τους, το βράδυ πριν από την έναρξη των μαθημάτων και να ξενυχτούν.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου από την πρώτη χρονιά που βρέθηκε στο Υπουργείο, το συγκεκριμένο βράδυ επισκέπτεται Λύκεια αργά το βράδυ μαζί με άλλα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, τόσο για να επιβλέψουν την κατάσταση, όσο και για να συνομιλήσουν με μαθητές και κατ’ επέκταση να συμβάλουν στην αποφυγή τυχόν παρατράγουδων.

ΛΙΑ