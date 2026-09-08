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Μια εξαιρετικά σπάνια περιπέτεια έζησε 35χρονη αλεξιπτωτίστρια στο Νότιγχαμ, όταν έχασε τις αισθήσεις της μετά από σύγκρουση στον αέρα και άρχισε να πέφτει ανεξέλεγκτα από ύψος περίπου 3.500 μέτρων, προτού τελικά επιζήσει με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και στο αριστερό πόδι.

Η Χόλι Γουίφεν, η οποία έχει πραγματοποιήσει 425 άλματα, συμμετείχε στις 7 Αυγούστου σε ομαδικό άλμα μαζί με περίπου οκτώ ακόμη αλεξιπτωτιστές. Κατά τη διάρκεια της πτώσης, ένας από τους αθλητές συγκρούστηκε κατά λάθος μαζί της τη στιγμή που άλλαζε θέση, με αποτέλεσμα η 35χρονη να δεχθεί ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι και να χάσει τις αισθήσεις της.

Skydiver survives 10,000ft fall after being knocked out pic.twitter.com/uLBQDGQ9Ro September 7, 2026

Βίντεο από κάμερα άλλου αλεξιπτωτιστή καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς και την ανεξέλεγκτη κάθοδο της Γουίφεν που ακολούθησε.

Η ομάδα χρησιμοποιούσε την τεχνική «tracking», κατά την οποία οι αλεξιπτωτιστές αναπτύσσουν αυξημένη ταχύτητα κινούμενοι οριζόντια κατά την ελεύθερη πτώση.

Η σύγκρουση σημειώθηκε με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ στη συνέχεια η Γουίφεν άρχισε να κατεβαίνει ανεξέλεγκτα, αναπτύσσοντας, σύμφωνα με τη Sun, ταχύτητα που έφτασε περίπου τα 240 χιλιόμετρα την ώρα.

Άλλοι αλεξιπτωτιστές αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και προσπάθησαν να την πλησιάσουν στον αέρα. Ένας από αυτούς επιχείρησε να τη συγκρατήσει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, και αναγκάστηκε να ανοίξει το δικό του αλεξίπτωτο λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν από το έδαφος.

Σε ύψος περίπου 300 μέτρων, η 35χρονη κατάφερε να ενεργοποιήσει το αλεξίπτωτό της, αν και η ίδια δηλώνει ότι δεν θυμάται τίποτα από την πτώση.

Η κίνηση αυτή ενεργοποίησε το εφεδρικό αλεξίπτωτο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τέθηκε σε λειτουργία και δεύτερο σύστημα ασφαλείας, καθώς οι αισθητήρες κατέγραψαν υψηλή ταχύτητα σε πολύ χαμηλό ύψος.

Ο συνδυασμός των δύο αλεξιπτώτων δημιούργησε το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «downplane», περιορίζοντας την ταχύτητα της πτώσης.

Καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή της έπαιξε και ένα κωνοφόρο δέντρο, πάνω στο οποίο προσέκρουσε λίγο πριν φτάσει στο έδαφος. Το δέντρο απορρόφησε σημαντικό μέρος της πρόσκρουσης, σε μια περιοχή που κατά τα άλλα αποτελούνταν κυρίως από ανοιχτά χωράφια.

Η Γουίφεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι και κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο, η 35χρονη δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέψει στην αλεξιπτωτιστική δραστηριότητα.

«Αν δεν είχα πέσει πάνω στο δέντρο, θα είχα χτυπήσει στο έδαφος και δεν θα είχα καμία πιθανότητα επιβίωσης. Οι περισσότεροι δεν επιζούν από ατυχήματα σαν κι αυτό», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, θέλει να επιστρέψει στα άλματα όσο το δυνατόν συντομότερα, παραδέχθηκε ωστόσο ότι πλέον αισθάνεται μεγαλύτερη νευρικότητα, γνωρίζοντας πόσο κοντά βρέθηκε στο να χάσει τη ζωή της.

protothema.gr