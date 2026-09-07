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Ξεκάθαρη θέση για το καθεστώς του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία πήρε ο βασιλιάς Κάρολος, διευκρινίζοντας ότι δεν επανέρχονται ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η απάντηση του Καρόλου ως προς αυτό ήταν ξεκάθαρη: Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ εξακολουθούν να μην εργάζονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί ιδιώτες.

Ο βασιλιάς Κάρολος «αναγκάστηκε» να εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα, καθώς υπήρχαν πολλοί που εξέφραζαν ερωτήματα για την αντιμετώπιση που θα έχουν ο Χάρι και η Μέγκαν τώρα που επέστρεψαν στη Βρετανία.

Στην ανακοίνωση του βρετανικού παλατιού ξεκαθαρίζεται, επίσης, ότι όσον αφορά την ασφάλειά τους ο Χάρι και η Μέγκαν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές».

Η επιστολή του βασιλιά Καρόλου

«Μετά την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει μια σειρά από αιτήματα για εξηγήσεις. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ή σύγχυση, ο βασιλιάς έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

Είναι γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Δούκας και η Δούκισσα παραιτήθηκαν από τα καθήκοντα εκπροσώπησης εκ μέρους του μονάρχη και δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Αυτή η θέση τους, διαφορετική από τα κρατικά και βασιλικά καθήκοντα που αναλαμβάνει η ενεργή βασιλική οικογένεια, και με την προσωπική ελευθερία που προσφέρει στο ζευγάρι όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία και την προστασία της ιδιωτικής του ζωής, όπως θα επιθυμούσε, θα συνεχίσει να γίνεται πλήρως σεβαστή», αναφέρει η επιστολή.

Και συνεχίζει: «Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην τρέχουσα κατάσταση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ. Οι βασιλικές ιδιότητές τους είναι σε εκκρεμότητα και δεν χρησιμοποιούνται. Το φιλανθρωπικό έργο του Δούκα και της Δούκισσας είναι προσωπική τους υπόθεση και αναλαμβάνεται σε ιδιωτικό επίπεδο. Εν ολίγοις, η θέση τους είναι παρόμοια με αυτή των ιδιωτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα. Για οποιαδήποτε ζητήματα ασφάλειας θα πρέπει να συνεχίσουν να απευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Όλη η αλληλογραφία και τα ερωτήματα που σχετίζονται με το ζευγάρι θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο γραφείο τους, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί ξεχωριστά από το βασιλικό-οικογενειακό».

iefimerida.gr