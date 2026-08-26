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Σήμερα αναμένεται να επιστρέψουν στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να ταξιδεύουν ιδιωτικά από την Καλιφόρνια μαζί με τα παιδιά τους,, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού απέφυγε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες, δηλώνοντας πως «δεν είναι κάτι για το οποίο θα κάναμε κάποιο σχόλιο».

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι πριν από έξι χρόνια είχε προχωρήσει σε μια ανακοίνωση – «βόμβα» ότι αποχωρεί από τη χώρα και από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Χωρίς επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα

Η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν σημαίνει ότι θα αναλάβουν ξανά επίσημα καθήκοντα. Ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να ζήσουν στη χώρα ως ιδιώτες και μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια πρόκειται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία στην περιοχή των Cotswolds, έξω από το Λονδίνο.

Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο, με τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για την απόφαση της οικογένειας νωρίτερα μέσα στον μήνα. Η οικογένεια είχε επισκεφθεί τον βασιλιά τον Ιούλιο του ίδιου έτους στην κατοικία του στο Highgrove, ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, το ενδεχόμενο της μετακόμισης δεν είχε συζητηθεί τότε.

Πρόκειται για είδηση σε εξέλιξη και περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές σύντομα.

iefimerida.gr