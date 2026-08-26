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Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους – σύμφωνα με νεότερο απολογισμό – και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάαλ, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό, ο οποίος πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Bhote Koshi, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σαρωτική πλημμύρα.

«Σεισμός σημειώθηκε σήμερα στις 8:37 π.μ. (τοπική ώρα) και εξαιτίας του προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό και φαίνεται ότι αυτό προκάλεσε την πλημμύρα», δήλωσε ο Κανάαλ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Apocalyptic floods and a massive landslide have devastated parts of Tibet and Nepal



Follow: https://t.co/RuQCIFWYoj pic.twitter.com/MloI1Fm8H5 — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 26, 2026

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών στην περιοχή την ίδια ώρα με εκείνη που ανέφερε ο Νεπαλέζος υπουργός.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, ενώ Κινέζοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους για «μεγάλες απώλειες».

Nepal flash flood –



नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं।



पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9 August 26, 2026

Αγνοούνται 384 τουρίστες

Σπίτια και δρόμοι παρασύρθηκαν στο Νεπάλ, ενώ στο Θιβέτ υπάρχουν αγνοούμενοι στην κομητεία Gyirong, μετά την κατολίσθηση που έπληξε συνοριακό πέρασμα μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, αγνοούνται 384 τουρίστες, μεταξύ των οποίων 291 ξένοι υπήκοοι από χώρες όπως η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μαλαισία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές Syapru Besi και Timure, στην ορεινή περιφέρεια Rasuwa, όπου ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι. Τα ελικόπτερα διάσωσης δεν μπορούν να προσγειωθούν εξαιτίας της έκτασης της πλημμύρας, καθώς τα νερά του ποταμού έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη συνηθισμένη κοίτη του.

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν σπίτια να υποχωρούν μέσα στα ορμητικά νερά, αυτοκίνητα να επιπλέουν και μια μεταλλική γέφυρα να παρασύρεται από το ρεύμα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι ολόκληρα χωριά βρέθηκαν κάτω από τα νερά.

«Μπορεί να υπάρξουν πολλές ανθρώπινες απώλειες ή μεγάλες καταστροφές περιουσιών», προειδοποίησε ο διοικητής της περιφέρειας, Ναρέντρα Παριγιάρ, καλώντας τους κατοίκους στις όχθες του Bhote Koshi να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

🚨 INDIA, BE CAREFUL! 🇮🇳



A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin.



Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga.



West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 26, 2026

«Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις»

Την έκταση της καταστροφής περιέγραψε ένας εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας στην Rasuwa. «Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις. Οι οικισμοί δίπλα στον ποταμό έχουν παρασυρθεί ολοκληρωτικά. Πέντε δικοί μου συγγενείς αγνοούνται», δήλωσε στο Reuters.

Ο εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε ότι τα ελικόπτερα διάσωσης του Νεπάλ δεν θα μπορέσουν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.

Çin devlet medyasına göre, Nepal tarafında meydana gelen devasa toprak kayması Tibet’teki Gyirong Limanı’nı vurdu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin kayıp olduğu bildirildi. pic.twitter.com/tZ4yj0tNWg — Eskişehir Medya (@eskmedya) August 26, 2026

नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत से अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. टिमुरे बाजार और रसुवा सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र में वाहन और अन्य सामान बाढ़ के तेज बहाव में बह गए हैं. कई जलविद्युत परियोजनाओं और बस्तियों को भी नुकसान पहुंचने की भी खबर है.

Nepal #Nepal pic.twitter.com/pK2OPcuLa3 — Kishor Joshi (@KishorJoshi02) August 26, 2026

Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua ανέφερε ότι η κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλευρά του Νεπάλ και έπληξε το συνοριακό πέρασμα του Gyirong, κόβοντας δρόμους, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση στην περιοχή Shigatse, κοντά στα σύνορα.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς καταστροφές.

Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο

Την ίδια ώρα, 60 εργαζόμενοι σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται μετά τις πλημμύρες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο υδροηλεκτρικό έργο Langtang Khola, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS.

«Το έργο πραγματοποιούσε εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας. Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο έργο», μετέδωσε το πρακτορείο.

Today, a devastating sudden surge in the Bhotekoshi River has caused widespread destruction, with fears that several people may have been killed or swept away. 📍Rasuwa District, Nepal, along the China border. pic.twitter.com/52if8LGlO9 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Η Rasuwa φιλοξενεί αρκετά υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία αξιοποιούν τα ορμητικά ποτάμια της ορεινής περιοχής.

Συνολικά, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ, επηρεάστηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 430 MW, κυρίως υδροηλεκτρικά έργα. Πρόκειται για περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 GW.

Στρατός και αστυνομία στις επιχειρήσεις διάσωσης

Αστυνομία και στρατός συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ.

«Έχουν δοθεί οδηγίες για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή».

Ο Bhote Koshi πηγάζει από το Θιβέτ και καταλήγει στον ποταμό Trishuli στο Νεπάλ, ο οποίος στη συνέχεια εισέρχεται στην Ινδία ως ποταμός Gandak.

Πέρυσι, μια πλημμύρα στον Bhote Koshi είχε στοιχίσει τη ζωή σε εννέα ανθρώπους και είχε παρασύρει τη λεγόμενη «γέφυρα φιλίας» που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα, προκαλώντας προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές και τις μεταφορές επί μήνες. Εκείνη η καταστροφή είχε προκληθεί από την απότομη αποστράγγιση λίμνης πάνω σε παγετώνα στο Θιβέτ, σύμφωνα με περιφερειακό φορέα παρακολούθησης του κλίματος.

Στην περιοχή και ο Ερυθρός Σταυρός

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης και αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Rasuwa.

«Οι κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του το περιφερειακό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για την Ασία και τον Ειρηνικό, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο με ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κτίριο.

Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στο Νεπάλ έχει «ενεργοποιήσει τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, έχει κινητοποιήσει εθελοντές και αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης με είδη πρώτης ανάγκης».

Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία συνεργάζεται στενά με τις εθνικές οργανώσεις σε περιόδους κρίσεων, δήλωσε έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις.

protothema.gr