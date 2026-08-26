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Τα αποτελέσματα του δείκτη RICS / KPMG Κύπρου, δείχνουν τη μεγάλη ανάπτυξη που καταγράφει η Λάρνακα. Η πόλη του Ζήνωνα είναι η πρώτη σε απόδοση σε διαμερίσματα, γραφεία και αποθήκες.
Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν και αυξημένο ενδιαφέρον για παραθεριστικές κατοικίες, κάτι που δείχνει την ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν οι τουρίστες στην πόλη.
Η ανάπτυξη της Λάρνακας είναι πολύ ευνοϊκή για την οικονομία της πόλης, ωστόσο, ας ελπίσουμε οι τιμές των ακινήτων να μη φτάσουν στα επίπεδα της Λεμεσού.
Ε.ΠΑ