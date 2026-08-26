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Σωρεία αντιδράσεων προκάλεσε μια γυναίκα, η οποία προσέλαβε ρομπότ για να καθαρίσει το διαμέρισμά της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ με την Τζιάνα Καπέτσιο να δηλώνει στην ιστοσελίδα Storyful ότι πλήρωσε 30 δολάρια στην Tau Robotics για εργασία που θα διαρκούσε μία ώρα.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας, μου έστρωσε το κρεβάτι, καθάρισε το μπάνιο και σκούπισε με ηλεκτρική σκούπα. Διαχειριζόμουν τις κινήσεις του με ένα τηλεχειριστήριο της Tau Robotics. Δεν είναι αυτόνομο», ανέφερε.

Παρότι το ρομπότ ήταν «πιο αργό από έναν άνθρωπο», η Καπέτσιο υποστήριξε ότι έκανε «καλή δουλειά» και πως δεν χρειάστηκε να επαναλάβει καμία από τις εργασίες που είχε αναλάβει.

A woman went viral for hiring a remotely operated humanoid robot to clean her San Francisco apartment. pic.twitter.com/RR2qZB7hOg August 25, 2026

Σάλος στα social -«Στερεί θέσεις εργασίας»

Μάλιστα, δημοσίευσε την ίδια ημέρα στο TikTok ένα βίντεο με το ρομπότ να καθαρίζει το διαμέρισμά της. Μέσα σε τρεις ημέρες, το βίντεο συγκέντρωσε 4,5 εκατομμύρια προβολές.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι η πρόσληψη ενός ρομπότ θα μπορούσε να στερήσει θέσεις εργασίας από ανθρώπους που απασχολούνται στον καθαρισμό κατοικιών.

Άλλοι σχολιαστές αστειεύτηκαν με την ταχύτητα του ρομπότ και αμφισβήτησαν το πόσο σχολαστικά είχε καθαρίσει το διαμέρισμα. «Πόση ώρα χρειάστηκε; Φαίνεται σαν να ήταν σε λειτουργία αργής κίνησης», σχολίασε ένας χρήστης. «Απλώς ξέρω ότι δεν καθαρίστηκε τίποτα», έγραψε ένας άλλος.

iefimerida.gr