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Μιας και χθες ξεκίνησα την εβδομάδα γράφοντας για τον Αμερικανό αστροναύτη, Νιλ Άρμστρονγκ, τον πρώτο άνθρωπο που τον Ιούλη του 1969 περπάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης, λέω να τη συνεχίσω σήμερα με τον Σοβιετικό κοσμοναύτη, Γιούρι Γκαγκάριν, τον πρώτο άνθρωπο που τον Απρίλη του 1961 ταξίδεψε με διαστημικό σκάφος, σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Παραμένει εθνικός ήρωας και σύμβολο της σοβιετικής εποχής στην εξερεύνηση του Διαστήματος και το όνομα του είναι ίσως το μόνο που ξέρουν όλοι στη Ρωσία, όπως δήλωσε διευθυντικό στέλεχος του μουσείου κοσμοναυτικής στη Μόσχα. Κάθε επέτειος εκείνης της πρώτης πτήσης στο Διάστημα, είναι εθνική γιορτή για τη Ρωσία και τιμάται με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Και, βέβαια, ο Γκαγκάριν δοξάστηκε όσο κανένας άλλος από το καθεστώς της τότε Σοβιετικής Ένωσης και χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ως πολιτικό όπλο στην ιδεολογική σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Εκείνη η φρενιτιώδης κούρσα εντυπώσεων για το ποια από τις δύο υπερδυνάμεις θα υπερτερούσε στην κατάκτηση του Διαστήματος, ως αντανακλαστικό δεδομένο της υπεροχής του πολιτικού της συστήματος, έπαψε να υφίσταται από τη στιγμή που έπαψε να υφίσταται το σοβιετικό σύστημα.

Όμως το επίτευγμα του 27χρονου τότε, πιλότου, δεν έχασε τίποτε από την αξία του στη μετακομμουνιστική Ρωσία, αλλά και στη Δύση, γιατί στην πραγματικότητα ανήκει στην ανθρωπότητα και σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στις περιγραφές που διάβασα για την ιστορική πτήση του άντρα με το παιδικό πρόσωπο, του χαμογελαστού και πάντα αισιόδοξου Γιούρι Γκαγκάριν, ήταν ότι εννέα λεπτά μετά την εκτόξευσή του διαστημοπλοίου του, αυτό είχε τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη. Μέσα από το παράθυρο ο νεαρός κοσμοναύτης παρατήρησε την απέραντη γαλάζια «θάλασσα» όπου «κολυμπούσε», κατά την έκφρασή του, «σε μια απόχρωση που δεν είχε ξαναδεί».

Η Γη εμφανιζόταν και χανόταν και σιγά–σιγά ο ουρανός σκοτείνιαζε. Ταξιδεύοντας ανατολικά από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ, με οκτώ χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, οι μετρήσεις έδειξαν 28.000 χιλιόμετρα, αν και αισθανόταν πως ήταν ακίνητος. Τον ρώτησαν από την αίθουσα ελέγχου, πώς αισθάνεται και τους είπε ότι «η πτήση συνεχίζεται κανονικά, όλα λειτουργούν φυσιολογικά, παρατηρώ τη Γη, είναι καλή η ορατότητα, βλέπω τα σύννεφα, βλέπω τα πάντα, είναι πανέμορφα!».

Εκεί, στη μαγεία του εξωγήϊνου ταξιδιού, ο Γιούρι Γκαγκάριν είδε πρώτος από όλους τους ανθρώπους την υπέροχη ομορφιά του ανθρώπινου πλανήτη – την ομορφιά που έχει η Γη μόνο… από ψηλά και μακριά. Την ομορφιά που έβλεπε ο Γκαγκάριν ακόμα και τη στιγμή του θανάτου του, επτά χρόνια αργότερα, το 1968, όταν κατέπεσε το αεροπλάνο που πιλοτάριζε…