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Μήνυμα της ελπίδας για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία θα μεταφέρουν πέντε Κύπριοι μαραθωνοδρόμοι/ορειβάτες, από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας μια απαιτητική ορειβατική διαδρομή προς τον Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στον μυθικό Όλυμπο.

Η δράση ακολουθεί τον Μαραθώνιο Ελπίδας & Αγάπης, πριν από δύο χρόνια, όταν περίπου 500 δρομείς από την Κύπρο συμμετείχαν στον Μαραθώνιο της Αθήνας φορώντας τη φανέλα του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ και στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, η ιστορία συνεχίζεται.

Δελτίο Τύπου από το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για Παιδιά με Καρκίνο και Λευχαιμία αναφέρει ότι στη δράση συμμετέχουν ο Καθηγητής Λοΐζος Γ. Λοΐζου, Πρόεδρος του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ, η Έλενα Λένα, η Ελίνα Ιωάννου, ο Ανδρέας Αντωνίου και ο Σάββας Αδάμου.

«Με κάθε βήμα προς την κορυφή μεταφέρουμε ένα μήνυμα κουράγιου, αγάπης και αλληλεγγύης στα παιδιά και τους εφήβους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Με την ανάβαση στον Όλυμπο ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά το μήνυμα της ΕΛΠΙΔΑΣ: Κάθε παιδί, όπου κι αν βρίσκεται, αξίζει την ευκαιρία για θεραπεία και ζωή», αναφέρεται.

ΚΥΠΕ