Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ συνέλαβε έναν 35χρονο να μεταφέρει μια γκιλοτίνα.

Όπως έγινε γνωστό, η Αστυνομία εντόπισε μια γκιλοτίνα στην καρότσα του φορτηγού που οδηγούσε και είχε σταθμεύσει κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Καπιτωλίου, ο Φίλαν-Ταμ-Ντούι Λε, κάτοικος του Τζούλιαν στην Καλιφόρνια, συνελήφθη λίγο μετά τις 15:00.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το φορτηγό του ήταν παράνομα σταθμευμένο στην ανατολική πλευρά του χώρου του Καπιτωλίου.

GUILLOTINE FOUND ON PICK-UP TRUCK PARKED OUTSIDE OF SCOTUS BUILDING: US Capitol Police are investigating after what appears to be a guillotine was found in the bed of a pick-up truck parked outside of the Supreme Court building in Washington DC 🚨



The suspicious pick-up truck… pic.twitter.com/HBYWDii1yh — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) August 25, 2026

Έρευνα για το ταξίδι από την Καλιφόρνια

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 35χρονος ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στην Ουάσινγκτον, αλλά και τον λόγο για τον οποίο είχε μαζί του τη γκιλοτίνα.

This afternoon our officers seized a guillotine, which they spotted in the bed of a pickup truck along the 100 block of East Capitol Street.



You can learn more about the arrest here: https://t.co/JibVXWBj8j pic.twitter.com/orxccDAyZc — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 25, 2026

Η αστυνομία διερευνά τα περιστατικά γύρω από την παρουσία του άνδρα και του φορτηγού του κοντά στο Καπιτώλιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ