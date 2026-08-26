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Η Αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ συνέλαβε έναν 35χρονο να μεταφέρει μια γκιλοτίνα.
Όπως έγινε γνωστό, η Αστυνομία εντόπισε μια γκιλοτίνα στην καρότσα του φορτηγού που οδηγούσε και είχε σταθμεύσει κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον.
Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Καπιτωλίου, ο Φίλαν-Ταμ-Ντούι Λε, κάτοικος του Τζούλιαν στην Καλιφόρνια, συνελήφθη λίγο μετά τις 15:00.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το φορτηγό του ήταν παράνομα σταθμευμένο στην ανατολική πλευρά του χώρου του Καπιτωλίου.
Έρευνα για το ταξίδι από την Καλιφόρνια
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 35χρονος ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στην Ουάσινγκτον, αλλά και τον λόγο για τον οποίο είχε μαζί του τη γκιλοτίνα.
Η αστυνομία διερευνά τα περιστατικά γύρω από την παρουσία του άνδρα και του φορτηγού του κοντά στο Καπιτώλιο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ