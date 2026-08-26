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Σε εντοπισμό και κατάσχεση δύο κιλών κάνναβης, προχώρησε η ΥΚΑΝ η οποία συνέλαβε και έναν 20χρονο.

Σε σχετική ανακοίνωσε αναφέρεται ότι ποσότητα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους περίπου 2 κιλών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες, στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), για τον εντοπισμό και την κατάσχεση παράνομων ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται και διανέμονται στην Κύπρο.

Μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σε εταιρεία ταχυμεταφορών στη Λευκωσία, όπου είχε αφιχθεί από το εξωτερικό πακέτο, το οποίο περιείχε ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους περίπου δύο κιλών.

Για την παραλαβή του πακέτου, παρουσιάστηκε 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα. Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης, βάρους περίπου δύο γραμμαρίων.

Ο 20χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου αναμένεται να ζητηθεί η κράτησή του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.