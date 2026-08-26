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Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προώθηση της ειρήνης και δεν θα επιτρέψει το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή, σχολίασε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα Ahlat στο Bitlis, δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την υλοποίηση αυτών που αποκάλεσε «αιματηρά σενάρια» που επινοούνται για τη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα διστάσουμε να εργαστούμε για την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή μας επειδή κάποιοι δεν την θέλουν, ανησυχούν για αυτήν ή βλέπουν τα σχέδιά τους να διαταράσσονται», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάκαμψη των γειτόνων της παρά την αντίθεση από αυτό που χαρακτήρισε ως «εγκληματικά δίκτυα με αίμα αθώων ανθρώπων στα χέρια τους».

Η Τουρκία υπέγραψε πρόσφατα ένα κοινό αμυντικό σύμφωνο με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στη Μέκκα, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν πλησιάζει στον έβδομο μήνα του.

skai.gr