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Μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, που εγκαινιάζεται στο Μουσείο Stedelijk του Άμστερνταμ, έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο την αληθινή, σκοτεινή και ιδιοφυή πλευρά της, αποδεικνύοντας ότι το φαινόμενο Κουσάμα δεν έχει ακόμη εξαντληθεί.

Η Γιαπωνέζα εικαστικός αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης τέχνης παγκοσμίως, με τις χαρακτηριστικές βούλες και τα γλυπτά κολοκύθας να έχουν κατακλύσει τα μουσεία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι διαφορετικό έχει, λοιπόν, να προσφέρει η νέα της παρουσίαση;

Η μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γιαγιόι Κουσάμα (Yayoi Kusama), έρχεται να απαντήσει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Πρόκειται για ένα σπουδαίο εικαστικό γεγονός που επιχειρεί να ξεπεράσει την επιφανειακή ποπ υστερία και να διεισδύσει στην ουσία της δημιουργού.

Το κεντρικό θέμα της έκθεσης προσφέρει μια βαθιά ιστορική αναδρομή που καλύπτει πάνω από επτά δεκαετίες ανατρεπτικού έργου, με την επιμελητική ομάδα του Stedelijk, να αντιμετωπίζει την Κουσάμα όχι ως ένα σύγχρονο viral φαινόμενο, αλλά ως μια ριζοσπαστική φωνή της μεταπολεμικής avant-garde που καθόρισε την περφόρμανς και τη μινιμαλιστική γλυπτική.

Μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τα παγκοσμίως γνωστά «Infinity Mirror Rooms», η έκθεση αναδεικνύει το υπαρξιακό και ψυχολογικό υπόβαθρο των έργων της, με την επανάληψη των μοτίβων να λειτουργεί ως μια θεραπευτική διαδικασία στους ψυχικούς της δαίμονες.

Η Κουσάμα ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Ιαπωνία και αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου τη δεκαετία του 1960 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα κινήματα της πρωτοποριακής τέχνης. Το έργο της εκτείνεται σε διάφορες μορφές τέχνης, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, οι performances, η μόδα και η λογοτεχνία.

Η αναδρομική αυτή έκθεση ακολουθεί ολόκληρη την καλλιτεχνική της πορεία, από τα πρώιμα έργα της στο Ματσουμότο, μέχρι τα πρωτοποριακά πειράματά της στη Νέα Υόρκη και τα πιο πρόσφατα έργα της από το Τόκιο.

Εμβληματικά έργα παρουσιάζονται δίπλα σε ιστορικά έργα, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η ίδια η Kουσάμα έχει δημιουργήσει νέα έργα ειδικά για την έκθεση αυτή.

Η έκθεση στο Stedelijk Museum στο Άμστερνταμ θα διαρκέσει από 11 Σεπτεμβρίου 2026 έως και 17 Ιανουαρίου 2027.