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Η ιστορία του Λούβρου και η ιστορία της φωτογραφίας διασταυρώνονται σχεδόν από το ξεκίνημά τους.

Το παριζιάνικο μουσείο, που άνοιξε τις πόρτες του το 1793, βρέθηκε λίγες μόλις δεκαετίες αργότερα αντιμέτωπο με τη νέα επαναστατική τεχνολογία της φωτογραφικής εικόνας, η οποία έμελλε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει, καταγράφει και αναπαράγει την τέχνη.

Les frères Neurdein. Salle d’Auguste, avant 1896. Epreuve albuminée

Από τα πρώτα χρόνια της φωτογραφίας, το Λούβρο αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα φωτογραφικής καταγραφής: τα έργα, η αρχιτεκτονική, οι αίθουσες και οι άνθρωποί του, πέρασαν μέσα από τον φακό αμέτρητων φωτογράφων, δημιουργώντας παράλληλα ένα μοναδικό οπτικό αρχείο της ιστορίας του μουσείου και της ίδιας της φωτογραφίας.

Με αυτή τη μακρά και συναρπαστική σχέση στο επίκεντρο, το Μουσείο του Λούβρου παρουσιάζει από τις 4 Νοεμβρίου 2026 έως τις 3 Μαΐου 2027 την έκθεση Louvre Photo, μια μεγάλη θεσμική διοργάνωση που συγκεντρώνει περισσότερες από 300 φωτογραφίες και παρακολουθεί δύο αιώνες συνάντησης ανάμεσα στο μουσείο και το φωτογραφικό μέσο. Η έκθεση φιλοξενείται στη Mezzanine Napoléon και συγκεντρώνει περισσότερες από 300 φωτογραφίες, καλύπτοντας την ιστορία του φωτογραφικού μέσου μέχρι σήμερα.

Barbara Klemm. Musée du Louvre, 1987

Ανάμεσα στα έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί περιλαμβάνονται φωτογραφίες των Πιερ Ζαν, των αδελφών Νερντέν, Ογκίστ Λεόν, Μπάρμπαρα Κλεμ και Ρόμπερτ Πολιντόρι, προσφέροντας ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μεγάλης χρονικής και αισθητικής διαδρομής που καλύπτει η έκθεση.

Η Louvre Photo αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί επίσημο μέρος του γαλλικού Bicentenaire de la Photographie, της εθνικής διοργάνωσης για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την απαρχή της φωτογραφίας.

Την έκθεση επιμελούνται ο Κεντίν Μπαζάκ, διευθυντής του Ζε ντε Πομ, και η Ντομινίκ ντε Φον-Ρεό, γενική επιμελήτρια του Μουσείου του Λούβρου.