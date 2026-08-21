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Σε συναγερμό έθεσε την Αστυνομία η απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα, εναντίον 33χρονου Ελληνοκύπριο. Ο λόγος είναι πως στόχος ήταν ο αδελφός ισοβίτη, που έχει καταδικαστεί με άλλα πρόσωπα για το τετραπλό φονικό στην Αγία Νάπα, που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2016. Ένα από τα σενάρια που διερευνούν οι αρχές είναι οι δράστες να ήθελαν να στείλουν μήνυμα στον ισοβίτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 05:40 τα ξημερώματα ενώ 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα. Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε, προκλήθηκαν, ωστόσο, ζημιές στο αυτοκίνητο. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι δράστες έστησαν καρτέρι στον 33χρονο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Μόλις αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας αρκετές φορές το αυτοκίνητό του. Οι δράστες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φαίνεται να ήθελαν νεκρό τον 33χρονο, ο οποίος δεν απασχόλησε στο παρελθόν την Αστυνομία.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται με την Αστυνομία να διερευνά κατά πόσον είναι αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Και οι δύο σκηνές έχουν αποκλειστεί και διενεργούνται εξετάσεις από το ΤΑΕ Αμμοχώστου, αλλά και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό τεκμηρίων που ενδεχομένως να οδηγήσουν στους δράστες. Θα αναζητηθούν, επίσης, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών, αλλά και μαρτυρίες από περιοίκους.

Φωτογραφίες από τη σκηνή στην Αγία Νάπα

Φωτογραφίες από το σημείο που εντοπίστηκε το καμένο αυτοκίνητο στο Αυγόρου