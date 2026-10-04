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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έως 35 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια πάρτι στο οποίο συμμετείχαν κυρίως φοιτητές, σύμφωνα με το wykt.com.

Σύμφωνα με το Georgia Bureau of Investigation (GBI), οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στη 1:25 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στην πόλη Βιέννη της Τζόρτζια, την ώρα που σε υπαίθριο πάρτι είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι. Στο σημείο βρίσκονταν ήδη αστυνομικοί, οι οποίοι επιτηρούσαν το πλήθος.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έντρομοι οι συμμετέχοντες προσπαθούν να διαφύγουν ενώ πατάνε ο ένας τον άλλον, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τους συγκρατήσουν.

BREAKING: At least 2 dead, multiple others injured in a mass shooting at a Homecoming event in Vienna, Georgia, on Sunday, Oct. 4, 2026, according to local reports. The exact number of injured has not been confirmed. pic.twitter.com/rgpFa26FxU — HINT News (@9415st) October 4, 2026



Δύο νεαροί οι νεκροί

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Dooly, Μπρετ Γουόλς, επιβεβαίωσε ότι από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 23 ετών.

Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί, ωστόσο τα στοιχεία των δύο θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο σερίφης της κομητείας Dooly, Κρεγκ Πίβι, ανέφερε ότι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εναντίον τουλάχιστον 50 ανθρώπων σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία, τα οποία απείχαν περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ τους.



Τουλάχιστον 35 οι τραυματίες

Σύμφωνα με τον σερίφη, 25 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να φτάνει τους 35.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους, ούτε έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους ή για το κίνητρο της επίθεσης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το γραφείο του FBI στη Τζόρτζια συνδράμει τις τοπικές αρχές στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση.

protothema.gr