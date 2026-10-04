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Με το βλέμμα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών προετοιμάζονται για μια σειρά δυσμενών σεναρίων σχετικά με πιθανές παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του στην εκλογική διαδικασία, οργανώνοντας παράλληλα τον τρόπο αντίδρασής τους.

Σε κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις, ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, έχει συγκαλέσει Δημοκρατικούς γερουσιαστές, νομικούς εμπειρογνώμονες και πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους για να συζητήσουν εξαιρετικά συγκεκριμένα υποθετικά σενάρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ενδεχόμενο ο Τραμπ να στείλει πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και την Εθνοφρουρά στα εκλογικά τμήματα, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι να κατασχέσουν ψηφοδέλτια αφού η κυβέρνηση ανακοινώσει ότι ένας ξένος αντίπαλος έχει παραβιάσει τα εκλογικά συστήματα, καθώς και ψεύτικα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και υποστηρίζουν ότι έχει διαπραχθεί εκλογική νοθεία, προκαλώντας απαιτήσεις από τον Τραμπ για παρέμβαση που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων από επιλέξιμους ψηφοφόρους.

«Αυτές οι συνεδρίες δεν μας βοήθησαν απλώς να βρούμε τρόπους να ανατρέψουμε ορισμένες από τις εξοργιστικές απειλές του Τραμπ. Ήταν καθοριστικές για να μπορέσουμε να φανταστούμε τις πολλές ανατροπές και εξελίξεις που θα μπορούσαν να μας επιφυλάξουν ο Τραμπ και οι συνεργάτες του, καθώς και τα πιθανά κενά στην προετοιμασία μας. Νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά – και ο αμερικανικός λαός θα πρέπει επίσης να νιώθει – ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι ενόψει των εκλογών χάρη στις προσπάθειές μας», δήλωσε ο Σούμερ σε ανακοίνωσή του στο CNN.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζο Μορέλ, ο οποίος επιβλέπει τις προσπάθειες προετοιμασίας για τις εκλογές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει καταγράψει περισσότερες από 150 πιθανές απειλές που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν την ημέρα των εκλογών και μετά από αυτήν. Ο βουλευτής έχει επίσης ηγηθεί ασκήσεων προσομοίωσης με τους Δημοκρατικούς της Βουλής, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) να εμφανιστούν σε εκλογικά τμήματα και influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαδίδουν παραπληροφόρηση, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθεσίες των εκλογικών τμημάτων έχουν αλλάξει.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε ο Μορέλ στο CNN. «Θα πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη ότι το σύστημα λειτουργεί. Είναι ανθεκτικό. Και, παρ’ όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή για να σταματήσουμε οτιδήποτε προσπαθήσουν να κάνουν».

Οι Δημοκρατικοί στο Καπιτώλιο προετοιμάζονται εδώ και μήνες, δημιουργώντας μια νέα ειδική ομάδα προστασίας των εκλογών στη Γερουσία και ξεκινώντας ένα νέο διακομματικό πρόγραμμα για την αποστολή παρατηρητών του Κογκρέσου στα εκλογικά τμήματα. Οι Δημοκρατικοί της Βουλής πραγματοποιούν ακροάσεις σε ολόκληρη τη χώρα για να συζητήσουν τις απειλές που έχουν εντοπίσει και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται να τις αντιμετωπίσουν. Μη κομματικές οργανώσεις συμμετέχουν επίσης στον σχεδιασμό για τα χειρότερα δυνατά σενάρια και εκπαιδεύουν εθελοντές ώστε να παρακολουθούν όλες τις πτυχές των εκλογών, συμπεριλαμβανομένης της καταμέτρησης των ψήφων και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων. Δικηγόροι έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων για πιθανές νομικές προσφυγές.

Η Δημοκρατική βουλευτής Πραμίλα Τζαγιαπάλ, η οποία έχει συνεργαστεί με τον Μορέλ στα σχέδιά του για την αξιολόγηση των απειλών, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν μάθει να ακολουθούν μια πολύ πιο επιθετική νομική στρατηγική.

«Πρέπει απλώς να είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε αμέσως στα δικαστήρια», δήλωσε στο CNN. «Δεν υπάρχει χρόνος για να συντάξουμε υπομνήματα. Επομένως, νομίζω ότι πολλά από αυτά τα υπομνήματα έχουν ήδη συνταχθεί, τουλάχιστον σε προκαταρκτική μορφή, ώστε να είμαστε έτοιμοι».

Ο εκτεταμένος σχεδιασμός που πραγματοποιείται παρασκηνιακά υπογραμμίζει το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου και οι σύμμαχοί τους την απειλή ομοσπονδιακής παρέμβασης στις εκλογές. Στο κόμμα υπάρχει ευρεία αισιοδοξία ότι μπορούν να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ακόμη και τη Γερουσία, όμως οι Δημοκρατικοί φοβούνται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικά υποκινούμενης παρέμβασης στις εκλογές θα μπορούσε να θέσει αυτή την προοπτική σε κίνδυνο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, δήλωσε σε ανακοίνωσή της στο CNN: «Κάθε Αμερικανός θα πρέπει να αναρωτιέται γιατί η ριζοσπαστική Αριστερά και οι Δημοκρατικοί αρνούνται να ψηφίσουν τον νόμο SAVE America Act, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα κοινής λογικής για την ακεραιότητα των εκλογών, όπως η υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας από τους ψηφοφόρους, μέτρο που υποστηρίζεται έντονα από τη συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών. Αυτή η νομοθεσία θα διασφάλιζε ότι οι Αμερικανοί, και μόνο οι Αμερικανοί, αποφασίζουν για τις εκλογές μας».

Όταν ρωτήθηκε τον Φεβρουάριο εάν ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πράκτορες της ICE στα εκλογικά τμήματα τον Νοέμβριο, η τότε εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέιβιτ, απάντησε: «Δεν είναι κάτι που έχω ακούσει ποτέ να εξετάζει ο πρόεδρος. Όχι».

Η προσπάθεια στο Καπιτώλιο αποτελεί μέρος μιας πρωτοφανούς κινητοποίησης σε ολόκληρο το Δημοκρατικό Κόμμα για τη δημιουργία μιας συντονισμένης ομάδας νομοθετών, δικηγόρων, πολιτειακών αξιωματούχων και εξωτερικών οργανώσεων. Ήδη αντιμετωπίζοντας τις νομικές προκλήσεις του Τραμπ σχετικά με τις εκλογές, καθώς και το «μεγαλύτερο» στην ιστορία πρόγραμμα εκλογικών παρατηρητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η δημοκρατική αυτή προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης των εκλογών, έως ότου αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο, στις 3 Ιανουαρίου 2027.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση δικηγόρων, οργανωτών, υπευθύνων επικοινωνίας και ανθρώπων που εργάζονται για να υποστηρίξουν τους εκλογικούς διοικητές, τους υπουργούς Εσωτερικών των πολιτειών και τους γενικούς εισαγγελείς των πολιτειών», δήλωσε η Βανίτα Γκούπτα, πρώην αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, η οποία έχει συμμετάσχει στις ασκήσεις με τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας και έχει συνεργαστεί στενά με άλλες οργανώσεις.

Οι ασκήσεις που ηγείται ο Σούμερ έχουν συμπεριλάβει συμμετέχοντες που υποδύονται βασικά πρόσωπα, όπως τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, τον διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τον γενικό εισαγγελέα.

Σε μια μη προεδρική χρονιά, χωρίς μια καλά χρηματοδοτούμενη εθνική κομματική επιτροπή στην οποία θα μπορούσαν να στηριχθούν, οι Δημοκρατικοί νομοθέτες εργάστηκαν για να δημιουργήσουν από το μηδέν τον δικό τους μηχανισμό εκλογικής ασφάλειας. Αυτή την άνοιξη, ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, συναντήθηκε με τον Μορέλ για να καταρτίσουν ένα σχέδιο σχετικά με το πώς οι Δημοκρατικοί θα διασφάλιζαν την ασφάλεια των εκλογών του Νοεμβρίου και θα αντιμετώπιζαν πιθανές απειλές από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Θέλω να βγεις εκεί έξω και να δημιουργήσεις το σπουδαιότερο πρόγραμμα προστασίας και ασφάλειας των εκλογών στην αμερικανική ιστορία», είπε ο Τζέφρις, σύμφωνα με τον Μορέλ.

Ο Σούμερ ξεκίνησε τον Απρίλιο μια ειδική ομάδα για τις εκλογές, με στόχο μια τεράστια προσπάθεια προστασίας της εκλογικής διαδικασίας. Ένα από τα μέλη της ομάδας, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Άλεξ Παντίγια, ξεκίνησε το πρώτο διακομματικό πρόγραμμα παρατηρητών εκλογών στη Γερουσία. Το πρόγραμμα προετοιμάζεται να στείλει στελέχη για να παρακολουθήσουν εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών, καθώς και τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και πιστοποίησης των αποτελεσμάτων αυτό το φθινόπωρο, συμπληρώνοντας το ισχυρό πρόγραμμα εκλογικών παρατηρητών που ήδη υπάρχει στη Βουλή. Οι εκλογικοί παρατηρητές έχουν ως αποστολή να καταγράφουν τυχόν απόπειρες εκλογικής παρέμβασης ή παρατυπίες στη διαδικασία ψηφοφορίας.

«Οι εκλογές μας είναι ασφαλείς και προστατευμένες. Προετοιμαζόμαστε για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε ο Παντίγια, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών της Καλιφόρνιας, σε ανακοίνωσή του στο CNN. «Και ενώ δεν αποκλείουμε τίποτα από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο, οι εκλογικοί αξιωματούχοι και οι δικηγόροι για τα εκλογικά δικαιώματα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν γρήγορα οποιεσδήποτε πιθανές απειλές κατά των εκλογών μας».

Η συντονισμένη προσπάθεια περιλαμβάνει επίσης δικηγόρους που προετοιμάζουν εκ των προτέρων δικαστικά έγγραφα, όπως αιτήματα προς δικαστές να προστατεύσουν την αλυσίδα φύλαξης των ψηφοδελτίων σε περίπτωση που ομοσπονδιακοί πράκτορες επιχειρήσουν να τα κατασχέσουν.

Κορυφαίοι Δημοκρατικοί ηγέτες στο Κογκρέσο και άλλοι έχουν επίσης καταθέσει προληπτικά αγωγή που επιδιώκει να εμποδίσει την ανάπτυξη πρακτόρων της ICE ή άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου μέσα ή κοντά σε εκλογικά τμήματα ή σε χώρους όπου καταμετρώνται ψηφοδέλτια.

Παρότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία ήδη απαγορεύει την ανάπτυξη ομοσπονδιακών «στρατευμάτων ή ένοπλων ανδρών» στα εκλογικά τμήματα, εκτός εάν πρόκειται για την απόκρουση «ένοπλων εχθρών των Ηνωμένων Πολιτειών», ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν αρνηθεί να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόμενο. Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα φέτος εάν θα έστελνε πράκτορες της ICE ή στρατεύματα της Εθνοφρουράς στα εκλογικά τμήματα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα έκανε «οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε έντιμες εκλογές».

Η Elias Law Group, η μεγαλύτερη δικηγορική εταιρεία στη χώρα που εκπροσωπεί το Δημοκρατικό Κόμμα, ήδη χειρίζεται 85 υποθέσεις σχετικά με την ψηφοφορία και τις εκλογές σε 41 πολιτείες.

«Όλοι είμαστε ουσιαστικά προετοιμασμένοι να μεταβούμε σε μια πολιτεία μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εάν υπάρχει απειλή ή πιθανή δικαστική υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπιστεί», δήλωσε στο CNN η εταίρος της δικηγορικής εταιρείας, Άρια Μπραντς. «Ουσιαστικά έχουμε έτοιμες τις τσάντες εκτάκτου ανάγκης».

Ένα από τα υποθετικά σενάρια που συζήτησαν οι νομοθέτες έχει εν μέρει ήδη γίνει πραγματικότητα. Τον Ιούνιο, οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας συζήτησαν πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να απειλήσει να περιορίσει ή να ανακαλέσει άδειες λόγω πολιτικού περιεχομένου με το οποίο διαφωνούσε. Τρεις μήνες αργότερα, ο παρουσιαστής της βραδινής τηλεόρασης Τζίμι Κίμελ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ασκήσει πίεση στο ABC να μην μεταδώσει συνέντευξη με τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία του Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο.

«Ήταν σοκαριστικό για μένα», δήλωσε στο CNN ένας συνεργάτης Δημοκρατικού γερουσιαστή που συμμετείχε στην οργάνωση της άσκησης.

Οι πρώτες επιτυχίες στα δικαστήρια και στο Κογκρέσο φέτος έχουν βοηθήσει τους ηγέτες του κόμματος και τους εμπλεκόμενους φορείς να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη στρατηγική τους.

Οι Δημοκρατικοί απέτρεψαν πολλαπλές προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να περάσουν το νομοσχέδιο του Τραμπ για τη μεταρρύθμιση των εκλογών, το οποίο είχε μεγάλη προβολή, δίχασε τους Ρεπουμπλικανούς και θα άλλαζε δραματικά το αμερικανικό εκλογικό σύστημα. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αμφιλεγόμενο σχέδιο του Τραμπ για την αλλαγή του τρόπου αποστολής των επιστολικών ψηφοδελτίων στους ψηφοφόρους σε ολόκληρη τη χώρα και επικύρωσε τους πολιτειακούς νόμους που καταμετρούν τα επιστολικά ψηφοδέλτια τα οποία φτάνουν μετά την ημέρα των εκλογών. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει προσφύγει κατά 30 πολιτειών και της Ουάσινγκτον για να παραδώσουν αρχεία και δεδομένα που σχετίζονται με τις εκλογές, ενώ 26 από αυτές τις αγωγές έχουν απορριφθεί, σύμφωνα με το Brennan Center for Justice.

Παράλληλα, δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα απέρριψαν τουλάχιστον 60 προσπάθειες του Τραμπ και της ομάδας του να ανατρέψουν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020.

«Η αυτοπεποίθησή μου πηγάζει από το γεγονός ότι είμαστε προετοιμασμένοι, ότι έχουμε αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση και έχουμε αποκρούσει κάθε πρόκληση», δήλωσε ο Μορέλ.

Και μη κομματικές οργανώσεις προετοιμάζονται

Η ACLU έχει δεσμεύσει 25 εκατομμύρια δολάρια για την «προστασία των εκλογών» σε αυτή την εκλογική περίοδο και έχει συνεργαστεί με συμμάχους για την εκπαίδευση περίπου 10.000 εθελοντών μέχρι σήμερα, καθώς προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα, δήλωσε η Ντίρντρ Σίφελινγκ, επικεφαλής πολιτικής και συνηγορίας της ACLU, η οποία ανέφερε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκλογική προσπάθεια στην ιστορία της οργάνωσης.

Οι εθελοντές που έχει εκπαιδεύσει θα επικεντρωθούν κυρίως σε επτά πολιτείες-κλειδιά και θα παρακολουθούν την εκλογική δραστηριότητα, από την ψηφοφορία την ημέρα των εκλογών μέχρι τη διαδικασία καταμέτρησης.

Συνολικά, η οργάνωση έχει προσομοιώσει 25 πιθανά σενάρια — από παραποίηση ψηφοδελτίων έως τοπικούς αξιωματούχους που αρνούνται να επικυρώσουν τα αποτελέσματα — τα οποία θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εκλογές ή την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες βουλευτές του Κογκρέσου. Η ACLU έχει ήδη συντάξει νομικά έγγραφα, δελτία Τύπου και σχέδια κινητοποίησης πολιτών για να ανταποκριθεί σε κάθε σενάριο.

Όσοι συμμετέχουν στον ευρύτερο σχεδιασμό για τις εκλογές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν τίποτα στην τύχη.

«Δεν μπορούμε να αποτύχουμε να φανταστούμε τα πιθανά σενάρια, δεδομένων όσων συνέβησαν με το “Μεγάλο Ψέμα” το 2020», δήλωσε η Γκούπτα. «Ο Τραμπ αναζητά κατασκευασμένα προβλήματα, με στόχο να απαξιώσει αποτελέσματα που δεν του αρέσουν. Γι’ αυτό όλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι προετοιμασμένοι. Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειές του έχουν αποτύχει και οι ψηφοφόροι πλέον ψηφίζουν».

Οι Δημοκρατικοί ξεκίνησαν αυτή την ευρεία προσπάθεια εν μέρει ως απάντηση στις ανησυχίες που άκουγαν εκτός των διαδρόμων του Κογκρέσου — και ελπίζουν ότι θα τους δώσει προβάδισμα και στις μελλοντικές εκλογές.

«Μέχρι να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός, δεχόσουν ερωτήσεις από παντού και από ένα πλήθος ενδιαφερόμενων φορέων και ανθρώπων στον δημόσιο χώρο σχετικά με το τι κάνεις για να εγγυηθείς ότι οι εκλογές δεν θα τεθούν σε κίνδυνο στο μέλλον. Και δεν μπορούσες να περιμένεις μέχρι το 2028», δήλωσε ανώτερος συνεργάτης της ηγεσίας των Δημοκρατικών στη Βουλή.

skai.gr